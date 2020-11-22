"القوى العاملة" تحصل 303 آلاف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل مستحقات العامل "م.أ.ع.ع" الذي يعمل لدي المركز الطبي بالدمام وبلغت 72 ألفاً و508 ريالا سعودياً، بما يوازي 303 آلاف جنيه مصري.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنَّ وزير القوى العاملة كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات "م.أ.ع.ع" الذي يعمل لدى المركز الطبي بالدمام، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره لوزير القوى العاملة، إلى أنَّه نظراً لفشل التسوية الودية تمّ تحويل الشكوى إلى المحكمة العمالية والتى أصدَرت حكمها بأحقية العامل فى هذه المستحقات وعليه تمّ استخراج أمر التنفيذ والذى يترتب عليه ايقاف خدمات المؤسسة لحين سداد مستحقات العامل.

ولفت الملحق العمالي، إلى أنَّه تمّ استلام العامل لمستحقاته المالية البالغة 72 ألفاً و508 ريالات سعودية تنفيذاً للحكم الصادر من محكمة التنفيذ، وبناء على رغبة العامل في العودة إلى أرض الوطن، تمّ إعداد شهادة خبرة بالمدة التي قضاها العامل بالمركز الطبي وإصدار تأشيرة الخروج النهائي.