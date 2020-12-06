6 ممثلين ومخرجين عرب في قائمة "سكرين" بمهرجان "أيام القاهرة السينمائي"

أعلنت "سكرين إنترناشونال" عن قائمة النجوم والمخرجين الستة الواعدين من العالم العربي، الذين تم اختيارهم في مبادرة "نجوم الغد العرب" التي تستهدف تسليط الضوء على المواهب، وتقام في نسختها الرابعة، ضمن منصة الصناعة الناجحة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، بدعم من "MBC الأمل"، وهي مبادرة تركز على دعم الشباب العربي، وإعدادهم لمستقبل أفضل.

"نجوم الغد العرب"، أعدتها وقامت باختيار المواهب فيها، ميلاني جودفيلو، مراسلة "سكرين إنترناشونال" في العالم العربي، بمشاركة المحرر مات مولر، والناقد فين هاليجان، رئيس المراجعات النقدية.

ومن أجل اختيار الأسماء في برنامج نجوم الغد العرب، استقرت "سكرين" على 6 ممثلين ومخرجين، حققوا بالفعل تأثيرا واضحا في تخصصهم، مع مؤشرات تدل على أن لديهم المزيد.

وضمن هذه الأسماء، يأتي سامح علاء، صانع الأفلام المصري، الذي بدأ مسيرته مساعد مخرج إعلانات وأفلام طويلة، وفي 2016 حصل على الماجستير في صناعة الأفلام في مدرسة EICAR المرموقة في باريس. وكان فيلمه القصير الأول "خمستاشر" حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان "تورونتو" السينمائي الدولي 2017، ثم فاز بعدد كبير من الجوائز.

ودخل سامح التاريخ وأصبح فيلمه الأحدث "ستاشر" هو أول فيلم مصري ينافس ويفوز بجائزة "السعفة الذهبية" للفيلم القصير في مهرجان كان السينمائي.

ويعمل سامح حاليا على فيلمه الروائي الطويل الأول "تمنتاشر".

أما هناء العمير، فهي كاتبة موهوبة، وصانعة أفلام، وناقدة سعودية، ويعتبر مسلسلها التشويقي "وساوس"، هو أول إنتاج أصلي سعودي لصالح منصة "نت فليكس"، ويُعرض حاليا عبر 190 دولة.

وظهرت هناء على الساحة في عام 2008، عندما فازت بجائزة أفضل سيناريو في المسابقة السعودية السينمائية عن فيلمها القصير هدف، كما حصلت على جوائز أخرى عن أغنية "البجعة" و"شكوى" بمهرجان أفلام السعودية.

وفي بداية العام الجاري، حصلت هناء على منحة الإنتاج في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وقدرها 500 ألف دولار، وذلك لصالح مشروع فيلم "شرشف"، كما فازت مخرجة الفيلم هند الفهد أيضا بالمنحة المالية نفسها، حتى يخرج الفيلم إلى النور.

وهناك بريس بكستر الجلاوي، ممثل صاعد متعدد المواهب، ولد في سويسرا ونشأ في المغرب، ودرس التمثيل في أكاديمية نيويورك للأفلام، ومسرح لي ستراسبرغ، ومعهد السينما.

وقدر له العمل في مجال الفنون، جده؛ حسن الجلاوي، الفنان التشكيلي المغربي ذو الإنتاج الغزير، وعمه، مهدي الجلاوي، الممثل والمخرج والكاتب، الذي كان له تأثيرا كبيرا على "بريس" في صغره.

وتضم مسيرة بريس المذهلة عدة أعمال منها، "رهائن" للمخرج مهدي الخودي، وMiss Fisher and the Crypt of Tears للمخرج توني تيلس، وسوف يظهر أيضا في الدراما السياسية "يوم الفداء" للمخرج المغربي هشام حجي، ويشارك في البطولة أندي جارسيا، ومن المقرر عرضه في 2021.

كما يشارك بريس في فيلم A Song for Juliette للمخرج حميد الحباوي، وعلى صعيد الشاشة الفضية، شارك في مسلسل Glow & Darkness للمخرج خوسيه لويس مورينو، بطولة جاين سيمور ودينيس ريتشاردز وجوان كولينز.

ويعكف بريس حاليا على تصوير فيلم The Moderator للمخرجة زهور فاسي الفهري، كما انضم إلى طاقم الفيلم الفرنسي-المغربي Atoman وهو العمل الذي يقدم أول بطل خارق أفريقي مغربي.

‎وهناك تارا عبود، ممثلة أردنية فلسطينية صاعدة، بدأ شغفها بالفن في سن مبكرة، إذ درست الباليه في المركز الوطني للثقافة والفنون بعمان. ومنذ اقتحامها لعالم صناعة الإبداعية، حصلت على العديد من الأدوار في عدة مشاريع تخرج لمخرجين صاعدين، تمكنوا من الإعلان عن قدومهم بقوة.

وقدمت تارا العديد من الأداءات المبهرة في مجموعة من الأفلام القصيرة، قبل أن تحصل على دور البطولة الأول في فيلم "أميرة الجبال" لأمجد الرشيد، وتبعه عدة أعمال مثل "12 سنتيمتر" للمخرج زيد خالد، و"حياة" للمخرجة لين عوض.

كانت انطلاقة تارا على الشاشة الفضية من خلال المسلسل الأردني عبور، ونالت إشادة كبيرة عن أدائها، لتحصل على دور بارز في فيلم "أميرة" للمخرج المصري المعروف محمد دياب، وبطولة صبا مبارك وعلي سليمان.‎

أما ستيفاني عطالله، فهي مغنية وممثلة سينما ومسرح لبنانية، استطاعت لفت الأنظار إليها محلياً ودوليا. نشأت ستيفاني في بيروت، وتخرجت في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة. وفي 2017، شاركت ستيفاني في الفيلم الموسيقي In Circle الذي تم تصويره في لوس أنجلوس وأخرجته راشيل ماجردجيان، كما تشارك في فيلم الإثارة النفسي "فرح" للمخرجين حسيبة فريحة، وكينتون أوكسلي، وتشارك فيه بالغناء، بالمشاركة مع الفنان البريطاني بوي جورج، ضمن الموسيقى التصويرية للفيلم.

وتقوم ستيفاني حاليا بتصوير دورها في الفيلم الإماراتي "الثلاثاء 12" للمخرج مجدي سميري، الذي من المقرر إطلاقه في 2021، ومن المقرر أيضا أن تشارك في شهر رمضان من خلال بطولة مسلسل نبض للمخرج محمد لطفي، بالإضافة إلى تقديم البرنامج الأسبوعي "كزدورة".

ومهدي رمضاني، ممثل جزائري، ومن المقرر أن ينطلق على الشاشة الكبيرة من خلال المشاركة في بطولة الفيلم التاريخي "هليوبوليس" الذي يمثل الجزائر في جائزة أوسكار 2021 لأفضل فيلم دولي.

ويجمع رمضاني بين أدائه التمثيلي وحرفة صياغة المجوهرات عل الطريقة البربرية. وأول ظهور لمهدي كان في 2011 من خلال الفيلم القصير "غدا الجزائر" للمخرج أمين سيدي بومدين، ثم شارك بعدها في الفيلمين القصيرين "المئة ليسوا السيد إكس" و"برخاوة" صباح يوم السبت، للمخرجة صوفيا جاما، والفيلم الطويل "الوهراني" للمخرج إلياس سالم.

وحصل مهدي على النجاح الدولي من خلال مشاركته في بطولة الفيلم القصير "الأيام الماضية" للمخرج كريم موسوي في 2013، الذي نافس في مهرجان لوكارنو ضمن مسابقة فهود الغد، ثم فيلم "طبيعة الحال" الذي حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي، ضمن مسابقة نظرة ما.

ومؤخرا، بدأ مهدي يعمل في صناعة السينما والتلفزيون الفرنسي، من خلال دور صغير في My Traitor My Love مع المخرج هيلير سيستيرن، ويعلق المحرر مات مولر على ذلك قائلا "تفخر سكرين إنترناشونال بتقديم 6 ممثلين وصُنَّاع أفلام واعدين في نسخة 2020 من نجوم الغد العرب".

وأضاف: "في عام مثل هذا، يصبح تسليط الضوء على المواهب في العالم العربي، أكثر أهمية من ذي قبل، ولهذا فإننا نهنئ مجموعة هذا العام، ونتطلع لرؤيتهم متألقين، ويسعدنا أيضا التعاون مجددا مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأن تنضم إلينا MBC الأمل راعيا للمبادرة".

وقالت علياء زكي، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما، "2020 كان عاما صعبا على الصناعة، لكن رغم كل التحديات، فالعالم العربي لا يزال مليئا بالأصوات المبدعة والمثيرة، التي تستمر في وضع علاماتهم أمام وخلف الكاميرا".

وأضافت، "نفخر بتسليط الضوء على هذه المواهب الفردية الاستثنائية، ونوجه لها كل التهنئة، كما نشكر سكرين إنترناشونال وMBC الأمل على دعمهما غير المشروط".

وقالت مريم فرج، مديرة المسؤولية المجتمعية بمجموعة MBC، "نفخر بأن نكون جزءً من هذه المبادرة، وبتسليط الضوء على المواهب الصاعدة في هذه الصناعة الإبداعية. في MBC الأمل، نؤمن بأن العالم العربي لديه إمكانيات هائلة، ومواهب في انتظار من يكتشفها، ودورنا هو أن نجعل ناتج شغفهم، محتوى يقدم التثقيف والترفيه والإلهام".