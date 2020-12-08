رئيس اللجنة الأولى ببورسعيد يعلن فوز حسن طارق بمقعد الدائرة

أعلن المستشار صلاح قنديل رئيس اللجنة الأولى لجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ببورسعيد فوز حسن طارق عمار مرشح حزب مستقبل وطن ببورسعيد بأصوات 13867 صوت بنسبة 54.35% علي منافسه محمد سامي راغب الذي حصل علي 11645 صوت بنسبة 45.65%.

وأوضح أن إجمالي عدد المقاعد في الدائرة الأولى مقعد واحد وإجمالي عدد الناخبين المقيدين 248.337 وبلغ عدد الحضور 28149 صوت بينما بلغ إجمالي الاصوات الصحيحه 25512 صوت بينما بلغ الأصوات الباطلة 2637 صوتا.

وكانت اللجان الانتخابية لجولة الإعادة في المرحلة الثانية قد أغلقت فى التاسعة مساء بعد حضور مكثف فى لجان القابوطى والضواحى ومتوسط فى الشرق وبورفؤاد والعرب.

ويتنافس على المقعد الفردى للدائرة الأولى بورفؤاد والشرق والعرب والضواحي لانتخابات المرحلة الثانية بين المرشحان حسن طارق عمار من حزب مستقبل وطن ومحمد سامى عامر مستقل على المقعد الفردى.

وأكدت غرفة عمليات متابعة الانتخابات بمحافظة بورسعيد برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن اللجان الانتخابية أغلقت فى موعدها ولم ترصد أى تأخير في غلق اللجان أو غياب أحد من القضاة المشرفين على العملية الانتخابية.

ويذكر أن أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالدائرة الاولي تضم ٤٦ مركزا بإجمالى عدد ٩٠ لجنة فرعية تضم ٢٤٨٣٣٧ ناخبا وناخبة، تضم الدائرة الاولي قسم أول وثاني بورفؤاد وأحياء الشرق والعرب والضواحي.

وانتشرت سيارات الشرطة لتأمين العملية الانتخابية وحافظ رجال المرور على السيولة المرورية في محيط المدارس كما انتشرت سيارات الإسعاف والطوارئ وتم الدفع بكراسي متحركة لنقل كبار السن الى داخل اللجان الانتخابية وتواجد رؤساء أحياء الدائرة الأولى لتأمين الخدمات وأعمال النظافة والتأكد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال العملية الانتخابية على مدار يومين .

وكانت لجان الضواحى قد شهدت إقبال كثيف اليوم ومتوسط فى حى العرب وضعيف فى الضواحى وبورفؤاد .