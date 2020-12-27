عشان ميضحكش عليك.. أسعار بروتوكول كورونا من جهاز الأكسجين للأدوية

تخوف المواطنين من «كوفيد 19» لم يقتصر على الإصابة في حد ذاتها، بل يشغل البعض أسعار بروتوكول علاج كورونا الذي يمر بـ3 مراحل حيث الحالات البسيطة والمتوسطة وشديدة الإصابة، والتي تتطلب عزل المصاب نفسه منزليًا خاصةً مع صعوبة العثور على أماكن متاحة بمسشتفيات العزل بعد زيادة عدد الحالات.

تكلفة بروتوكول علاج كورونا

ويقول الدكتور هشام الطيب محمد، صيدلي بأحد الصيدليات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، إنّ إجمالي المبلغ المطلوب في الأدوية لمدة أسبوع على سبيل المثال، تتراوح بين 448 لـ 614 جنيها، والقيمة تختلف حسب تركيز عقار ريفاروسير المستورد لعلاج السيولة، إذ إنّ تركيز 10 مجم بسعر 198 جنيها و20 مجم 364 جنيها.

ونوه الصيدلي، بأنّه ليس بالضروري شراء جهاز قياس الأكسجين لمعرفة نسبته في الدم، ويمكن للشخص قياسه في أقرب صيدلية في محيط الحالة، وذلك لارتفاع سعره الذي يتراوح بين 1000 لـ2975 جنيهًا.

ووفقا للبروتوكول المتبع في حالات الإصابة بكورونا، فإنّ أصحاب الحالات البسيطة يتناولون أقراص زنك يوميا وعلاج Acelylcysteine، وكذلك عقار لاكتوفرين وفيتامين سي، وفي الأعمار الكبيرة التي تتجاوز 65 عامًا يتناول الهيدروكسي كلوروكين لفترة محددة يقررها الطبيب.

أما بروتوكول الحالات المتوسطة يمكن تناول عقار هيدروكسي كلوروكين وعلاج الملاريا وإيفرمكتين ومضاد الطفيليات أو لوبينافير مع ريتونافير وعلاج الإيدز أو ريمديسفير، وفي الحالات شديدة الإصابة يتم الحصول على عقار لوبينافير وعقار ريتونافير المستخدمان لعلاج الإيدز.

الصحة: لا تغيير في بروتوكول علاج مصابي كورونا

ونوهت وزارة الصحة أمس، بأنّه لم يحدث تغيير في البروتوكول المتبع لعلاج كورونا، رغم انتشار سلاسلات جديدة وزيادة عدد الحالات.

ووفقا للدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات لـ«الوطن»، فإنّ التغييرات التي طرأت على فيروس كورونا المستجد، لا تحتاج لتعديل البروتوكولات العلاجية المتبعة حاليا، مؤكدا أنّه من الطبيعي على مستوى العالم، حدوث تغيرات في الفيروس، لكن هذه التغيرات، لم تؤثر على البرتوكولات المتبعة لعلاج أعراض الفيروس، أو التشخيص.