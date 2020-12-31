غرفة عمليات لمنع التجمعات واحتفالات رأس السنة بكفر الشيخ

أعلن محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نورالدين، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع جميع التجمعات والاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية الجديدة، ضمن الإجراءات المتبعة لمجابهة الموجة الثانية لجائحة كورونا، حرصاً على صحة وحياة المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وقرر محافظ كفر الشيخ تشكيل غرفة عمليات، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة الالتزام بغلق الأماكن، ومنع كافة أشكال الاحتفالات برأس السنة، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات، لتنفيذ كل الإجراءات التي سبق أن تم اتخاذها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء، بكل دقة وحزم.

وأضاف "نورالدين" أنه وجه بمتابعة التشديد على ارتداء الكمامات واتباع الإرشادات الخاصة بها، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، والتشديد على المواطنين كبار السن، وخاصةً الذين يعانون من أمراض مزمنة وغيرها، تجنب أماكن التجمعات، ومنع التجمعات، سواء المآتم أو الأفراح والاحتفالات، والتشديد على سائقي المواصلات العامة بارتداء الكمامات من قبل الركاب، واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين، موجهاً مديرية الأوقاف بحث المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وتجنب الاجتماعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين، لكيفية الوقاية من المرض، واتخاذ الحيطة والحذر في كافة الأماكن، مشيراً إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بنطاق المحافظة في حالة متابعة مستمرة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بتداعيات فيروس كورونا على مستوى المحافظة، مطالباً مواطني كفر الشيخ بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإرشادات الصحية وطرق الوقاية.

وفي سياق متصل، شهدت عدة مدن وقرى بمحافظة كفر الشيخ حملات رش وتعقيم للشوارع والميادين وأماكن الانتظار وواجهات المنازل والمحال، بالإضافة إلى استمرار أعمال تعقيم المساجد والكنائس بصفة دورية، بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، وذلك في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره.

وشدد محافظ كفر الشيخ على استمرار عمل الحملات اليومية التي تنفذها المحافظة والوحدات المحلية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التي تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات، وتشكيل حملات مفاجئة بالمراكز والمدن للمرور الدوري على المحلات، للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتطبيق القانون على المخالفين.