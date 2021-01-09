إجراء عملية قيصرية لأم مصابة بكورونا في المستشفى الدولي بالدقهلية

أجرى أطباء مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، اليوم، عملية قصيرية لأم مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد أخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لإنقاذ حياتها والجنين.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الفريق الطبي نجح في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع، مصابة بكورونا، كانت محجوزة بقسم العزل في مستشفى المنصورة الدولي، وبفحصها تبين أن نسبة تشبع الأكسجين لديها منخفضة.

وأضاف «مكي» في تصريح صحفي، أنه على الفور تمكن الفريق الطبي من التعامل مع الحالة، وإجراء جراحة الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الأم والجنين، بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على الفريق الطبي، وأيضا الإجراءات الطبيبة اللازمة لحماية حياة الأم والجنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أن العملية أجريت، وجاءت التقارير المبدأية للحالة بسلامة الأم والجنين، وأنهما بحالة مستقرة وجيدة، وما زالا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

وتقدم سعد مكي بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والمعاونة لهم، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

من جهة أخري استعدت مديرية الصحة بالدقهلية، لبدء مبادرة 100مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي من المصابين بفيروس كورونا المستجد، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وشكلت مديرية الصحة فرق زيارات عزل منزلي ومتابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة تطورات حالتهم الصحية، ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل على منظومة co trace، حتى تتمكن فرق الرعاية الأساسية من متابعة الحالات؛ إذ جرى تشكيل 85 فريقا من أعضاء المهن الطبية، مقسمين على الإدارات الصحية المختلفة بأنحاء المحافظة، بواقع 51 فريق اتصال تليفوني و34 فريقا زيارات منزلية، لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.

وخصصت الوزارة مستشفى المنصورة العام الجديد «الدولي»، لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في الدقهلية، ويضم أطباء متخصصين ومدربين لشرح اللقاح وأهميته، ويتولى متابعة الحالة الصحية للمواطن بعد التطعيم، وتقديم النصائح اللازمة كافة في أي وقت.