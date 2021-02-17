تحصيل 166 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالرياض

كلف وزير القوي العاملة محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة مستحقات ورثة المواطن المصري الدكتور (السيد.م.أ.ص) والذي كان يعمل لدى إحدى المستشفيات الخاصة بالرياض ووافته المنية وهو على رأس العمل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث باسم الوزارة، إن سعفان تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أنه تم بالمتابعة مع إدارة المستشفى الخاصة التي كان يعمل لديها الدكتور (السيد.أ.ص) ووافته المنية وهو على رأس العمل، وافقت علي الفور بإصدار شيك بمستحقاته البالغة 40 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 166 ألف جنيه مصري تقريبا، وتمّ تحويله إلى حساب مستحقات ورثة المصريين المتوفين التابع لسفارة مصر بالرياض تمهيدًا لتحويلها إلى ذويه بمصر.