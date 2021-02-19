«الدنيا معاه مرتاحة».. تفاصيل اعترافات المتهمين بقتل مسن وزوجته في فايد

"يا باشا الراجل ده الدنيا معاه مرتاحة، تاجر أخشاب كبير في فايد، وكمان جارنا وعارفينه عشان كده قتلناه عشان نسرق الدهب اللي عنده، بس لما دخلنا مراته صرخت فخلصنا عليها بالمرة".

تلك الكلمات ملخص أقوال عاطل وصديقه متهمبن بـ قتل تاجر أخشاب في فايد بالإسماعلية خنقًا وقت خروجه من منزله لصلاة الفجر وسرقة مفتاج منزل وقتل زوجته وسرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي يزيد عن 20 ألف جنيه من دولاب غرفة النوم، قبل أن يفرا هاربين ويختبئا في مكان بعيد عن القرية ليكونا في مأمن من قبضة أجهزة الأمن.

المتهم الرئيسي: كنا عارفين أنه مرتاح وكنا رايحين نسرقه

وأوضح المتهم الرئيسي في تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه وصديقه تهمة القتل العمد لتاجر أخشاب وزوجته وسرقتهما، أنه اتفق مع صديقه الذي عاونه في الجريمة على سرقة التاجر نظرًا لعلمهما بثرائه، وأنه يضع مبالغ مالية في منزله حتى تساعده في نشاطه التجاري، ولذلك ذهبا إلى المنزل للسرقة، وأثناء محاولتهما الدخول شاهدا المجني عليه واقفًا أمام باب منزله يستعد للذهاب إلى المسجد لصلاة فأنقض المتهم وصديقه عليه وتمكن أحدهما من شل حركته بينهما نجح الآخر في كتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

زوجة المجني عليه صرخت فتخلص منها المتهم وصديقه خنقًا

وتابع المتهم أنه حمل جثمان المجني عليه هو وصديقه وألقيا به في بئر السلم بعد أن استوليا على مفتاح الشقة وعقب دخولهما بدأت زوجته تنادي عليه وعندما انتابها القلق خرجت من غرفتها وشاهدت المتهمين فبدأت في الصراخ والاستغاثة بالجيران فأسرع المتهمين نحوها وقتلاها خنقًا بذات الطريقة التي مات بها زوجها.

بيان المسروقات

وأوضح المتهم أنه نزع المشغولات الذهبية من يد المجني عليه بعد وفاتها وهي عبارة عن 4 غوايش و3 خواتم، في الوقت الذي كان صديقه يبحث عن مبالغ مالية في دولاب غرفة النوم حتى عثر على 20 ألف جنيه، واستولى المتهمان أيضًا على هاتفين محمول قبل أن يفرا هاربين.

وعقب إدلاء المتهمين بأقوالهما قررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات وتسلمت النيابة أيضًا تحريات المباحث التي أكدت ضلوع المتهمين في الجريمة.