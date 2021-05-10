حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مولود برج الحمل بشخصيتهم الاندفاعية، ولكنه في الوقت ذلك له قدرة كبيرة على التحليل، ويملك مواليد الحمل قلبا طيبة حنونا، كما يعتبر مصدر ثقة وملجأ أمان للآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية وتعطي لها الأولوية، وعليك أن تبدأ بالخطوة الأولى إذا أردت أن تحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك اليوم ألا تدع نفسك تغرق في مشاكل يجرك لها الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان الراحل عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.