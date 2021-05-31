«شهادات مزورة».. ضبط 3 كيانات تعليمية وهمية بالمنوفية والدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على عدد الأشخاص، أنشأوا كيانات تعليمية وهمية، لممارسة نشاطهم الإجرامي، وترويج شهادات دراسية مزورة، منسوبة لجامعات وجهات تعليمية، في محافظتي المنوفية والدقهلية، وتم التحفظ على الشهادات، وبعض الأدوات المستخدمة في تزوير هذه الشهادات.

القبض على مدير كيان تعليمي يبيع الشهادات الجامعية المزورة بالمنوفية

وتمكنت مباحث الأموال العامة، بالتعاون مع مديرية أمن المنوفية، من إلقاء القبض على حاصل على ليسانس، لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية مزورة منسوبة لجامعات حكومية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف مقر الكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر على عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة، تفيد تخرجهم واجتيازهم دورات تدريبية في مجالات مختلفة، جميعها مزورة بالكامل، وعدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة، منسوب صدورها للكيان التعليمي الوهمي، ومجموعة من الملفات الخاصة للالتحاق بالكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، بأسماء أشخاص مختلفة، وأكلاشيه يحمل اسم الكيان الوهمي.

كما ضبط بحوزة المتهم على جهاز كمبيوتر، بفحصه فنياً تبين أنه محمل ببرامج تعديل الصور، وصور للشهادات المضبوطة خالية البيانات، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط نشاط وهمي لتزوير الكارنيهات والشهادات الجامعية

وتمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بعد وصول معلومات وتحريات لقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا بالمنوفية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجه شهادات دراسية مزورة، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، بهدف استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصله منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف مقر الكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، وأمكن ضبط المتهم المذكور، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات بأسماء مختلفة مزورة، وأكلاشيه يحمل اسم الكيان التعليمي الوهمي، وكمية من الكتب الدراسية، وجهاز كمبيوتر، بفحصه فنياً تبين أنه محمل ببرامج تعديل الصور، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامه بإصطناع الشهادات الدراسية باستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

ضبط سيدة تدير مركز تعليمي وهمي لعمليات التزوير بالدقهلية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة أول المحلة بالغربية، لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي، في الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية، وترويجها شهادات دراسية، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، تمكنهم من الالتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية بهدف استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصلها منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف مقر الكيان التعليمي الوهمي المشار إليه، وأمكن ضبط المتهمة المذكورة ، وعُثر على عدد من الكارنيهات بأسماء مختلفة، منسوب صدورها للكيان التعليمي الوهمي، ومجموعة من السير الذاتية للطلاب الملتحقين بالكيان التعليمي الوهمي، وعدد من اختبارات القبول، واستمارة تقديم التحاق، خالية البيانات، وكمية من الكتب الدراسية، ودفتر استلام نقدية، وعدد من إذونات الدفع خالية البيانات، ومبلغ مالي، ولوحة إعلانية مدون عليها أسم الكيان التعليمي الوهمي، والمواد العلمية التب تدرس به وأرقام الهواتف، وبمواجهتها أقرت بممارسة نشاطها الإجرامي، على النحو المشار إليه.