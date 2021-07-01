إحباط محاولة تهريب 8 ساعات روليكس وخاتم و3 أزواج من الحلقان بمطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزي عبدالحكيم العميري، مدير الإدارة، محاولة تهريب عددا من الساعات الثمينة والمشغولات الذهبية، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976، بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، والآخر رقم 1 لسنة 1994 بشأن الوزن والقياس والكيل، والثالث رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة، والرابع الجمارك رقم 207 لسنة 2020، و«الاستيراد والتصدير» رقم 118 لسنة 1975.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عددا من الساعات الثمينة والمشغولات الذهبية

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رقم 758، من أمستردام، اشتبه أشرف عبدالحميد، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب يحمل الجنسية الأوروبية، يحاول الخروج من صالة الوصول، حاملا 4 شنط.

ضبط «8 ساعات روليكس وجواهر وفصوص ماس»

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه، أوما يستحق رسوما وضرائب جمركية، أجاب بالنفي.

ومررت حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة محمد جمال الدين، مأمور الفحص، فتأكد الاشتباه.

وبالعرض على رفعت صدقي، نائب مدير الإدارة، قرر تكليف علاء خضر، مأمور الجمرك، تحت إشراف أمير مطر، مدير الحركة، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 8 ساعات ثمينة روليكس وماركات أخرى، وخاتم و3 أزواج من الحلقان، و2 فص، جميعها من الذهب المرصع بالماس، بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر فوزي عبدالحكيم العميري، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 93 لسنة 2021، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط محاولات التهرب الجمركي.