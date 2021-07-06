المسلماني: المصريون لديهم حضارة يجب تقديمها بواسطة الدبلوماسية الثقافية

قال أحمد المسلماني، الكاتب والمحلل السياسي، إنه زار كندا في الفترة الأخيرة، بمناسبة اليوم الثقافي المصري، مشيرًا إلى أن «الدبلوماسية الثقافية» ليس لها تعريف علمي دقيق، لكنها واحدة من أدوات القوى الناعمة المصرية، يقوم بها المثقفون والفاعلون الثقافيون لتوضيح الحضارة والظروف المصرية، إما لحكومات أخرى، أو شعوب أخرى، موضحا أن القوى الناعمة في الدول الأخرى، لها دور كبير في الترويج للدولة، والتأثير في الخارج.

دبلوماسية القهوة

وأضاف «المسلماني»، في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد بها ما يعرف بـ«جماعات الضغط»، أو «اللوبي»، والتي تمثل نوعًا من الدبلوماسية، وهو «دبلوماسية القهوة أو دبلوماسية الشاي»، نظرًا لأن كلمة «اللوبي»، تعني «البهو» وهو المكان الذي يُشرب فيه الشاي أو القهوة، مشددًا على أن المصريين لديهم حضارة وثقافة كبيرة، يجب أن تُقدم من خلال الدبلوماسية الثقافية.

نموذج لشاب فلسطيني

وتابع الكاتب والمحلل السياسي، أنه على سبيل المثال، لو كان هناك أسر مصرية في جامعات مثل كامبريدج في بريطانيا، يمكنها أن تقوم بعملية تسويق للحضارة المصرية، وتشرح للناس سواء الأصدقاء أو غير الأصدقاء ويروجون لمصر، ويجب أن يكون لديهم مادة يتحدثون فيها عن مصر، وهذا الدور يمكن أن يقوم به المثقفين الكبار، أو بعض أفراد الجاليات المصرية الذين لديهم وقت يمكنهم من القيام بهذا الأمر.

مبادرة من الأفراد المصريون أنفسهم

وأشار إلى ضرورة وجود مبادرات من الأفراد المصريين الذين يعيشون في الخارج لعمل هذا الأمر، وهناك نموذج بسيط لذلك حدث في السويد، حيث كان أحد الفلسطينيين يسير ووجد الملك والملكة فأهداهم «الشال الفلسطيني»، والتقطوا به صورة، وهذه الصورة تسببت في ضجة كبيرة جدًا.