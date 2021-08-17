تمكنت قوات وزارة الداخلية من ضبط شخص يتاجر في النقد غير المشروع بالبحيرة.

وجاء في البيان الصادر اليوم، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «صاحب محل لتجارة الدراجات النارية، مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة» بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذا من دائرة قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته عملات «أجنبية – وطنية»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.