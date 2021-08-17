أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 عملي وأدبي، مؤكدا على أنه تم افتتاح العديد من الكليات والجامعات لجميع الشعب العلمية والأدبية، موضحا أنه تم افتتاح تخصصات جديدة في مختلف الكليات تواكب احتياجات سوق العمل.

تعرف على الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 عملي وأدبي

وأضاف «عبدالغفار» في مؤتمر صحفي عقد اليوم في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور الدكتور طاقر شوقي، لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 علمي وأدبي هو 88% لشعبة علمي علوم، و80% لشعبة علمي رياضة، و65% لشعبة الأدبي.

تحديد الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 وفق نسب المجاميع

وتابع وزير التعليم العالي، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 عملي وأدبي، تم تحديده بعد الاطلاع على نسب المجاميع التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة 2021، مؤكدا على أن مخرجات تعلم وزارة التربية والتعليم هي مدخلت التعلم في الجامعات: «وزارة التربية والتعليم تخرج طلاب عشان يدخولوا التعليم العالي».

«شوقي»: الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 يطمئن أولياء الأمور

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 يبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أن الوزارة كثفت من استعداداتها لبدء التنسيق للعام الدراسي الجديد 2021/2022، لافتا إلى أن وزارة التربية والتعليم تمكنت من تحديد مستويات الطلاب بشكل جيد.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن دفعة الثانوية العامة 2021 هي دفعة مميزة وتاريخية، مؤكدا على أن الوزارة تمكنت من تدريب الطلاب على فهم مخرجات التعلم بشكل جديد، لافتاً إلى أنه تم توفير الكثير من مصادر التعلم لهم.

وأضاف «شوقي»، أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2021 أعلن من قبل وزير التعليم العالي لطمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور.