مع تخفيض درجات القبول في تنسيق الثانوية العامة 2021، حتى أصبح الحد الأدنى للقبول لشعبة علمي علوم نحو 88.4%، مما يعني انخفاض الحد الأدنى للقبول بكليات القمة في كليات شعبة علمي علوم، مثل الطب والصيدلة، لذلك يبحث الكثير من طلاب السنوات الماضية عن شروط تحويل من كلية علوم الى صيدلة والاوراق المطلوبة.

شروط تحويل من كلية علوم الى صيدلة والاوراق المطلوبة

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع وجريدة «الوطن» لقرائها من الطلاب الجامعيين، نستعرض شروط تحويل من كلية علوم الى صيدلة والاوراق المطلوبة، وذلك وفقًا لموقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي، في السطور التالية..

شروط التحويل من كلية العلوم الى الصيدلة

وحتى يتمكن الطالب من التحويل من كلية العلوم إلى صيدلة يجب أن يتوفر بعض الشروط وهي كالآتي:

- يشترط أن يكون الطالب الراغب في التحويل من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم.

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

- وجود مكان خال بالكلية التى يرغب الطالب في التحويل إليها ضمن الأماكن المقررة لكل شهادة من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على حدة.

- استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثل الكليات التي تقبل الشهادات الفنية.

هل يمكن التحويل من كلية العلوم الى الصيدلة؟

يمكن لطلاب كلية العلوم التقدم بطلب للتحويل لكلية الصيدلة بشرط أن يكون شعبة علمي علوم في الثانوية العامة.

حاصل على الحد الأدنى من مجموع الكلية التي يرغب في التحويل إليها وهي الصيدلة.

أن تكون الجامعة تقع في نطاق الجغرافي للطالب، وأن يكون بها أماكن شاغرة بعد انتهاء عمليات التنسيق.

الاوراق المطلوبة للتحويل من كلية العلوم الى الصيدلة

وحتى يتمكن الطالب من التحويل من كلية العلوم إلى الصيدلة لا بد من توفير بعض المستندات وهي كالآتي:

صورة طبق الأصل من شهادة الثانوية العامة من الكلية المقيد بها الطالب.

أصل بيان حالة من الكلية أو الجامعة المقيد به موضحا تدرج السنوات الدراسية.

أصل وصورة من شهادة حسن سير وسلوك للطالب من الكلية أو الجامعة المقيد بها

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو ولي الأمر.