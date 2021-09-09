خطوات تعديل رغبات الالتحاق بالجامعات الأهلية.. ينتهي السبت المقبل

فُتح منذ قليل، اليوم الخميس، باب تعديل الرغبات للطلاب، الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر شبكة الإنترنت.

ومن المقرر أن ينتهي تعديل الرغبات للطلاب، بعد غد السبت، الموافق 11 سبتمبر، وفقا للجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

خطوات تعديل رغبات المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة الرابط الرسمي، خطوات تعديل رغبات المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية وكيفية الدخول إليه.

أولا- يجب فتح رابط تعديل الرغبات من هنــا.

ثانيا- تأتي خطوات تعديل الرغبات وفيها يختار الطالب الرغبة التي يريد تعديلها ويضغط على زر تعديل.

ثالثا- ستقوم الصفحة بإعادة التحميل وتظهر الرغبة التي يريد الطالب تعديلها.

خطوات ترتيب الرغبات للطلاب

- في البداية يقوم الطالب بترتيب رغباته عن طريق الضغط على السهم الأخضر لأعلى أو الضغط على السهم الأحمر للأسفل.

- ثم يقوم الطالب بالانتقال لأسفل الصفحة ويضغط على زر حفظ الترتيب والخروج.

- كما سيخرج الطالب من حسابه إلى الصفحة الرئيسية ويقوم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

- يقوم الطالب بمراجعة رغباته وتعديلها إذا لزم الأمر.

- يقوم الطالب بإتمام تسجيل الرغبات عن طريق الضغط على زر إتمام تسجيل الرغبات.

- وأخيرا نوه الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه في حال حفظ الرغبات بشكل نهائي، فإنه غير مسموح بالتعديل أو الإضافة وسوف يتم توجيه الطالب لإكمال عملية الدفع الإلكتورني.

جدير بالذكر أنه تقرر استمرار تقدُم الطلاب للجامعات الأهلية على الموقع الإلكتروني، على أن تُعقد الاختبارات المُوحدة للطلاب الذين استوفوا أوراقهم خلال الفترة المقبلة تباعا، وفقا لعادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.