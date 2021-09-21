موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021.. يبدأ قريبا ويستمر 5 أيام

يبحث كثير من طلاب الدبلومات الفنية عبر جوجل، عن موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجود الكثير من الأماكن الشاغرة لطلاب الدبلومات الفنية، حيث يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية الخميس المقبل 23 سبتمبر، وحتى الإثنين 27 من الشهر ذاته، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق، من خطر العدوى بفيروس كورونا.

التعليم العالي: موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 الخميس المقبل

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021، سيبدأ صباح الخميس المقبل ويستمر لمدة 5 أيام، على أن يُغلق باب تنسيق الدبلومات الفنية، الإثنين 27 سبتمبر الحالي، موضحة أنّه سيتم تعقيم وتطهير معامل التنسيق بالجامعات، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على أعمال التنسيق من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أنّ تنسيق الدبلومات الفنية نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات سيتم إلكترونيا.

التعليم العالي: تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 لمدة 5 أيام

وأوضحت وزارة التعليم العالي، في بيان عاجل لها قبل قليل، أنّ موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021، تم تحديده حتى يتثنى لجموع طلاب الدبلومات الفنية تسجيل رغباتهم استعدادا للعام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، مؤكدة أنّ الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

التعليم العالى: تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2021 حتى يوم الاثنين المقبل

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أنّ الوزارة بالتنسيق مع الجامعات الحكومية والخاصة، انتهت تماما من الاستعدادات النهائية، لبدء العام الدراسي الجديد، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.