فتوح أحمد: الأعمال السينمائية الخاصة هدفها الربح وروجت لأفكار الإدمان

قال الفنان فتوح أحمد، إن المجتمع المصري به نسبة عالية من متعاطي المخدرات، خاصة بين الشباب الذين هم مصدر الطاقة والإنتاج، لافتا إلى أن صندوق مكافحة الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يلعب دورا كبيرا لتوعية الشباب من مخاطر المخدرات بكل أنواعها التي يمكن أن تقضي على حياتهم.

فتوح أحمد: السينما والدراما لهما دور في التوعية بمخاطر الإدمان

وأضاف فتوح أحمد في تصريحات لـ«الوطن»، أن للسينما المصرية والدراما دور كبير في عملية التوعية بمخاطر الإدمان من خلال الأعمال التي تقدم، موضحا أن غياب دور الرقابة وعدم وجود محاسبة للأفلام الهابطة ساعد علي انتشار الإدمان في المجتمع بصورة كبيرة.

وذكر «أحمد»، أن قطاع السينما الخاصة يعرض بعض الأفكار التي تروج للإدمان، ويكون الهدف منها تحقيق الربح فقط دون النظر إلى التأثير السيئة على المجتمع.

سامح الصريطي: مواقع التواصل الاجتماعي تروج للإدمان

ومن جانبه، قال الفنان سامح الصريطي، إن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح فتاك، حيث يهدم طاقات الشباب، ويروج لأفكار الإدمان، ويشجع الشباب على بعض التجارب السيئة لتناول بعض المخدرات في البداية من أجل المتعة، ولكن تتحول بعد ذلك إلى إدمان.

جاء ذلك خلال فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطى المخدرات، الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى بالمركز الأولمبي بالمعادي، وعلق على البطولة الإعلامي أحمد شوبير.

وحضر فعاليات ختام الدوري الرياضي للمتعافين من الإدمان نيفين القباج وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة الإدمان، كما حضر كل من الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وممثلو الوزارات المعنية.