توجيهات بسرعة تنفيذ المنطقة المركزية وكابيتال بارك بـ«الإدارية»

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى اجتماع موسع سير العمل بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية «كابيتال بارك»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلى شركات المقاولات المُنفذة، واستشارى المشروعات، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ بمشروعى منطقة الأعمال المركزية والحدائق المركزية «كابيتال بارك»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الأعمال فى المواعيد المحددة، مؤكداً أن مشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية «كابيتال بارك»، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، نظراً للطبيعة الفريدة للمشروعين، واللذين يتم تنفيذهما لأول مرة بمصر.

وأشار وزير الإسكان إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقونى، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم، موضحاً أن «كابيتال بارك» أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم.