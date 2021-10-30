«شعراوي» يلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالأقصر

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع ميمونة محمد شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-HABITAT»، وذلك على هامش الاجتماعات الخاصة بيوم المدن العالمي، والذى تسضيفه مدينة الأقصر، ويعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية 30 و31 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية».

وحضر اللقاء كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عرفان على مدير المكتب الإقليمي لبرنامج المستوطنات البشرية بالشرق الأوسط والدول العربية، والدكتورة رانيا هداية مدير برنامج المستوطنات البشرية بالقاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للمديرة التنفيذية على الدعم الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للوزارة والحكومة المصرية في عدد من مجالات ومبادرات التعاون، وآخرها قبول استضافة مدينة الأقصر للحدث الدولي «يوم المدن العالمي».

«شعراوي» يؤكد عمق العلاقات بين الوزارة وبرنامج المستوطنات

وأكد «شعراوي»، عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الوزارة وبرنامج المستوطنات البشرية، والذي يعمل بكفاءة وفاعلية في عدد من المحافظات المصرية، بفضل الجهود الدؤوبة لفرق عمل المستوطنات في مصر والمنطقة العربية.

كما أشار الوزير إلى نتائج اللقاء الذي عقده في فبراير 2020 مع ميمونة شريف على هامش انعقاد المنتدى الحضري العالمي بمدينة أبو ظبي بالإمارات، وهو اللقاء الذي خرج بعدد من التوصيات المهم ومنها استضافة مصر لهذا الحدث.

واستعرض وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، ملامح الطفرة الحضارية والعمرانية الكبيرة التي حققتها مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها إنشاء العاصمة الادارية الجديدة وعدد آخر من المدن الذكية في مختلف المحافظات، إضافة إلى حل بعض المشكلات الخاصة بالمناطق غير الآمنة وتطويرها وإنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق، والتي وضعت مصر في مرتبة متقدمة على مستوى العالم، وإعادة توزيع السكان لحل مشكلة التكدس والبنة التحتية والأساسية الجديدة.

وشدد اللواء محمود شعراوي، على اهتمام الدولة المصرية بيوم المدن العالمي، حيث سيشارك في جلساته رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمحافظين، للخروج بتوصيات ومقترحات يمكن الاستفادة منها في معالجة مشاكل تغير المناخ.

التنمية المحلية تحقق نجاحًا كبيرًا بالصعيد

كما أشار وزير التنمية المحلية إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حقق مؤخراً نجاحات كبيرة بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم اختياره كأفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة.

عقد مؤتمر دولي بإسكتلندا لبحث تغير المناح في نوفمبر

ومن جانبها، أعربت ميمونة شريف عن سعادتها لزيارة مصر بوجه عام ومحافظة الأقصر على وجه الخصوص، تلك المدينة التاريخية والخالدة في التاريخ المصري الفرعوني، معربة عن فخرها بأن تستضيف الأقصر هذا الحدث الدولي المهم في توقيت شديد الأهمية، قبل أيام قليلة من عقد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف (COP-26 ) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناح، والذي سيُعقد في مدينة جلاسكو بإسكتلندا خلال شهر نوفمبر المقبل، بما يساهم في توحيد الرسائل والنجاحات.

وأشادت بالملف المصري الخاص باستضافة المنتدى الحضري العالمي في 2024، حيث من المقرر أن يتم خلال نهاية شهر ديسمبر الإعلان عن العاصمة المستضيفة له، كما قدمت الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على الدعم المستمر لها في أداء مهمتها بنجاح .

ومن جانبه، رحب المستشار مصطفى ألهم بالوفد الأممي الذى يزور محافظة الأقصر للمشاركة في يوم المدن العالمي، في ظل الموضوعات والملفات المهمة التي سيتم مناقشتها، وعلى رأسها ملف التغيرات المناخية التي تؤثر على العديد من دول القارة الإفريقية.