تداول ألف طن بضائع و315 شاحنة.. وتصدير 53 ألف طن فوسفات بالبحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تداول 1117 طن بضائع عامة ومتنوعة و315 شاحنة و28 سيارة و53505 أطنان فوسفات، حيث شملت حركة الصادرات 982 طن بضائع عامة، و146 شاحنة، و14 سيارة ملاكي، وتصدير 53505 أطنان فوسفات متجهة إلى جدة، بينما شملت حركة الواردات 135 طن بضائع عامة، و169 شاحنة، و14 سيارة ملاكي، ويتواجد 12 سفينة على أرصفة المواني.

حركة التداول والاستيراد والتصدير بموانئ البحر الأحمر

واستقبل ميناء سفاجا، السفينة «أمل»، بحمولة 73 شاحنة، والسفينة «دليلة»، بحمولة 66 شاحنة و13 ملاكي، والسفينة «أمانة»، فارغة قادمة من ميناء السويس.

وتم تصدير 53505 أطنان فوسفات متجهة إلى جدة على متن السفينة «AM OTEAN PRIDE»، والسفينة «أمل» بحمولة 76 شاحنة و13 ملاكي والسفينة ANKA SKY فارغة متجهة الي السويس والسفينة امانة بحمولة 18 شاحنة متجهة الي ضبا.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة «ايلة» والسفينة «عمان»، وتم استقبال 30 شاحنة بحمولة 59 طنا و1 سيارة ملاكي وترانزيت 76 طنا إلى ليبيا، وتصدير 52 شاحنة بحمولة 982 طنا و1 سيارة ملاكي، وغادرت ميناء السويس السفينة أمانة فارغة متجهة إلى سفاجا.

أجهزة مدينة سفاجا تستعد للسيول

وفي سياق آخر استعدت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر لموسم الأمطار والسيول المتوقعة، بعملية تطهير البرابخ والسدود وممرات السيول، وتجهيز مخرات السيول، والمرور على مخرات السيول بطريق سفاجا-سوهاج، للتأكد من تطهيرها وجاهزيتها .