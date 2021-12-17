شهدت محافظات القاهرة الكبرى، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة، وذلك بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمالات وصول الأمطار إلى القاهرة الكبرى.

وسقطت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أحياء القاهرة والجيزة وغطت مياه الأمطار الشوارع، تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت عن توقعات حالة من الطقس اليوم الجمعة، إذ يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على مختلف الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 50% إلى 60% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس السبت، توقع الخبراء أن تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء استمرار هطول الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.