تحذير لسكان محور عدلي منصور: تخلصوا من أبراج الحمام

وجه حى المطرية بمحافظة القاهرة، تحذيرا لسكان العقارات المطلة على محور المستشار عدلي منصور، بعدم السماح بأي تعديات أو إشغالات، مع ضرورة إزالة أبراج الحمام بشكل سريع، قبل تدخل أجهزة الحى لاتخاذ ما يلزم، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى ومنع أى عشوائيات تنال من أعمال التطوير.

تطهير ميدان المطرية

وقال اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، إنه بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة القضاء على الإشغالات، قامت شرطة المرافق وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية بحى المطرية، بحملة إزالة إشغالات على شارع ميدان المطرية، وإخلاء الميدان من الباعة الجائلين، وتم رفع الإشغالات وتم تحرير محاضر للمخالفين وإيداع الأحراز محزن الحى، كما تم النزول إلى منطقة العرب لتنفيذ إزالة برج حمام أعلى إحدى العمارات، وتم التنبيه على أصحاب المنازل وتحذيرهم بضرورة إزالة إبراج الحمام قبل تدخل الحى.

تنبيه على المواطنين بتنظيف أسطح العقارات

وأضاف «لبيب» لـ «الوطن»، أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات فى مجال الطرق والنقل على أعلى مستوى، ومنها محور عدلى منصور- مسطرد، لتسيير الحركة المرورية والحد من أى اختناقات شرق القاهرة، وذلك لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وبالتالى لابد من الحفاظ على أعمال التطوير التى تتم، وإزالة أى مظاهر عشوائية تنال مما تشهده القاهرة من طفرة نوعية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على المواطنين بتنظيف أسطح العمارات وإزالة أبراج الحمام، مع منح المواطنين فرصة لإخلاء الأسطح وتنظيفها قبل تدخل الحى لاتخاذ ما يلزم.

تطوير منطقة شجرة مريم

كما شهد حى المطرية استمرار أعمال التطوير الجارية بمنطقة شجرة مريم والمزار السياحى لمسار العائلة المقدسة، وقامت إدارة المشروعات وتطوير العشوائيات بالحى، بتركيب بوابة لمدخل الدخول والخروج لمنطقة مزار شجرة مريم، لإضفاء الطابع الجمالى والحفاظ على الموقع كقيمة تراثية وأثرية.

وقام اللواء حسام لبيب، رئيس حي المطرية، بتكريم محمود مرزوق، مدير المركز التكنولوجى، لتفوقه واجتيازه برنامج «القيادى لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية» الممنوحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.