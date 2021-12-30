أسعار ومواصفات «هيونداي بايون 2022» في مصر

أطلق الوكيل الحصري لسيارات هيونداي الكورية في مصر، لأول مرة في السوق المصري السيارة هيونداي بايون 2022 الجديدة كليًا، بعد انطلاقها عالميًا، إذ تأتي في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (CUV)، والتي يجمع تصميمها ومظهرها المستقبلي والديناميكي الكثير من الأناقة والمرونة، ليكسب قائدها الشعور بالثقة ويدفعه للانطلاق، والتمتع بعوامل الأمان الذكية.

تعدد طرازات السيارات للفئات المختلفة

ويأتي السيارة بايون 2022، في إطار حرص الشركة على تقديم كل ما هو جديد للسوق والمستهلك المصري، وتنفيذًا لاستراتيجيتها التي تؤمن بضرورة تعزيز قطاع السيارات من خلال تعدد طرازات السيارات للفئات المختلفة من العملاء، مما يعود بالنفع على القطاع والاقتصاد ككل.

وفي هذا الصدد، صرح فادي محسن نائب رئيس قطاع مبيعات هيونداي بشركة جي بي غبور أوتو قائلاً: «تستحوذ السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات على اهتمام الكثير من عملاء سوق السيارات في مصر، وذلك لارتفاعها عن الأرض وقوة أنظمة التعليق المزودة بها لتناسب كافة الطرق والاستخدامات».

أسعار تنافسية لكافة الفئات والقطاعات

وأوضح أن إطلاق السيارة هيونداي بايون 2022 الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصري، جاء تأكيدًا على حرص مجموعة جي بي أوتو على تسخير كافة إمكانياتها وقدراتها لإثراء السوق المصري بالطرازات الجديدة كليًا من السيارات التي تتمتع بقدرات عالية ومميزات تكنولوجية تتخطى منافسينها في نفس الفئة، إلى جانب توفيرها بأسعار تنافسية لكافة الفئات والقطاعات.

حرصت «هيونداي» خلال عملية التصنيع على أن تتميز السيارة بايون بتصميم جديد ومعبّر، وأن تحتوي على أحدث التقنيات وعوامل السلامة، إذ يبرز التصميم الخارجي اللافت للنظر من خلال المصابيح الأمامية، والتي صُنعت على شكل سهم والشبك العريض المتناسق مع أضواء LED DRLs الضيقة في الأعلى، أن توفر للسيارة مظهر فريد من نوعه، بينما يمنح تصميم بايون الجريء شكلها الخلفي مظهرًا إنسيابيًا ورياضيًا، والمظهر الجانبي الجذاب.

ويركز التصميم الداخلي للسيارة بايون 2022 على زيادة راحة الركاب عبر توفير مساحة واسعة، إذ يبلغ الطول الكلي للسيارة 4180 مم، وعرضها 1551مم، وارتفاعها 1500 مم، وتبلغ سعة حقيبة الأمتعة 411 لترًا، وتقدم السيارة أعلى مستويات قياسية للحماية والأمان، وتعتمد السيارة على محرك سعة 1,400 CC يمنحها قوة 100 حصان، و134 نيوتن متر للعزم الأقصى متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

مواصفات الأمان

وتأتي السيارة هيونداي بايون 2022 عبر 4 فئات هي Spirit وDynamic وElite وUltimate، وتشمل مواصفات الأمان بالسيارة هوائية أمامية وجانبية وستائرية، و مكابح مضادة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيا EBD، ونظام الاتزان الإلكترونيESP، وبرنامج التوازن عند المرتفعات HAC، وخاصية إيقاف السيارة عند التصادم Front Collision Avoidance، ونظام مراقبة ضغط الإطاراتTPMS وجهاز تحذير المسافات الخلفية والأمامية، وكاميرا للرؤية الخلفية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم ECM، وتحذير من اصطدام النقطة العمياء Blind Spot Collision Warning، ومساعد الحفاظ على المسار Lane Keeping Assist.

المواصفات الداخلية للسيارة

أما عن المواصفات الداخلية فتشمل شاشة 10.25 للعدادات، تكييف هواء أوتوماتيكي مع مزيل ضباب للزجاج الأمامي، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، ونظام التعرف على الصوت، مثبت سرعة وحساس إضاءة ومطر أوتوماتيكي، ومفتاح ذكي مع إمكانية إدارة المحرك عن بُعد، وشاحن لاسلكي للهاتف.

وتبرز تجهيزات الإضاءة المظهر العصري والديناميكي للسيارة هيونداي بايون، إذ تحتوي على إضاءة أمامية نهارية LED، وإضاءة إرشادية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، وإضاءة خلفية HMSL LED، ومصابيح ضباب خلفية، وإضاءة LED للمصابيح الأمامية، وفوانيس LED خلفية، بالإضافة الى توافر بايون بألوان ثنائيةTwo-Tone Body Color للفئات Dynamic وElite وUltimate.

جدير بالذكر، أن الشركة توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة، ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية، علاوة على أنها أول شركة سيارات في مصر تقوم بتوفير خدمة شراء وحجز السيارات عبر الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل وتيسير الحصول على جميع سيارات الشركة المتميزة، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تكريس مفاهيم الشمول المالي، تنفيذًا لرؤية مصر 2030، وتماشيا مع التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

أسعار «هيونداي بايون»

الفئة الأولى: 299 ألف جنية

الفئة الثانية: 325 ألف جنية

الفئة الثالثة: 345 ألف جنية

الفئة الرابعة: 365 ألف جنية