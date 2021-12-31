إعلان حالة الطوارئ بالمطارات بسبب التقلبات الجوية والطقس السيئ

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن جميع مطارات الجمهورية في حالة طوارئ واستعدادات مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وذلك تحسبا لأي متغيرات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة الجوية.

وكشفت المصادر، عن أن الأمطار لا تؤثر على حركة الطيران المدني، وأن العواصف الثلجية والترابية والشبورة فقط هي العوامل الأكثر تأثيرا على حركة الملاحة الجوية.

وأوضحت المصادر، أن حركة الطيران المدني بجمهوربة مصر العربية، تسير بشكل طبيعي، خاصة حركة الإقلاع والهبوط، دون التأثر بموجة الطقس السيئ حتى الآن، مشيرة إلى أنه في حال تعثر حركة الملاحة الجوية بسبب التقلبات الجوية يتم تحويل الرحلات إلى أقرب مطار، وهو مالم يحدث حتى الآن، ولن يحدث بإذن الله، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي إلغاء للرحلات اليومية المنتظمة.

الأجهزة الملاحية بمطار القاهرة الدولي ترفع حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ والتقلبات الجوية

ورفعت الأجهزة الملاحية بمطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ القصوى، بسبب الطقس السيئ والتقلبات الجوية، حيث شددت شركة ميناء القاهرة الجوي، العاملين برفع المعدات من أرض المهبط وإعادة تنظيمها، من جديد، لضمان عدم تسببها في أي حوادث، أو إصابات، بسبب إنزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار.

وشددت الشركة خلال منشور حصلت «الوطن» على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب والمطر، مع سرعة الاستعداد بكامل معدات الشفط، لسحب تجمعات المياه من المناطق الساخنة.

لجنة للتدخل السريع مع موجة الطقس السيئ بمطار القاهرة الدولي

وكانت السلطات المعنية بمطار القاهرة الدولي، شكلت لجنة للتدخل السريع مع موجة الطقس السيئ، وجرى تنسيق ومتابعة باستمرار بين قطاعي العمليات والهندسي، لمراجعة جاهزية جميع المعدات الموجودة على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات المقبلة إلى المطار والمغادرة من مطار القاهرة الدولي.

إجراءات وقائية مشددة بمطار القاهرة الدولي للحد من كورونا

وتطبق سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة.