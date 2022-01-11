خطوات الحصول على شهادة صلاحية مزاولة المهنة للمعلمين

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، بأنه في إطار خطة الأكاديمية المهنية للمعلمين لمنح المعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين وضرورة هادة الصلاحية بمزاولة المهنة للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها للذين استوفوا المتطلبات اللازمة للحصول على تلك الشهادة، وفقا للمادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007م والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012، يتم فتح الموقع الإلكتروني اعتبارا من يناير الجاري لتسجيل استيفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية للمعلمين والأخصائيين المساعدين المتعاقدين، وذلك لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 2022/1/9، ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 2022/5/31.

الإدارة التعليمية مسئولة عن صحة البيانات

ووجهت الوزارة، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، مديري الإدارات التعليمية بتشكيل لجنة لاستلام ملفات المعلمين والأخصائيين المساعدين ومراجعة بياناتهم، والتأكد من استيفائهم المتطلبات اللازمة لمنحهم شهادة الصلاحية، وتدقيق مدى صحة بيانات المتقدمين دون كشط أو تعديل واعتماده من مدير الإدارة التعليمية، بعد توقيع أعضاء لجنة المراجعة على صحة البيانات.

وأكدت على مراعاة أن يكون لكل تخصص كشوف مستقلة، وتعتبر الإدارة التعليمية مسئولة مسئولية كاملة عن صحة تلك البيانات، وتسليم كشوف البيانات مرافقة للملفات إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة له.

وأوضحت الوزارة، أن أعمال تسليم الملفات بدأت بالفعل وتستمر حتى 2022/5/26، ويراعى عدم استلام ملفات من تجاوز مدة تعاقده عامين في تاریخ 2022/5/31 ما لم يتم تجديدها عملا بحكم العادة رقم 73 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضافة بالقانون رقم 155 لسنة 2007 والمستبدلة بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

شروط التقديم

وأكدت ضرورة التنبيه على المعلمين والأخصائيين المساعين الذين تنطبق عليهم شروط التقدم، بتسليم ملفاتهم على أن يحتوى الملف طبقا لما تم في الدفعات السابقة على صحيفة الأحوال الإلكترونية المطبوعة، معتمدة من شئون العاملين ونسخة طبق الأصل من عند المعلم المساعد مستوفيا جميع البنود، وشهادة اعتبار برنامج التطبيقات التربوية، وإفادة من فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ بالانتهاء من محو أمية 10 من المواطنين الأميين بالمحافظة أو شهادة اجتياز برنامج المعلمون أولاً.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الشرط خاص فقط بالمتعاقدين في مسابقة الـ 30 ألف معلم، والمسابقة التكميلية لها طبقا لما هو متضمن في عقودهم، ويعفى ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة الـ 5% من هذا الشرط.

شروط الحصول على شهادة الصلاحية

وأضافت أن الأوراق المطلوبة، تشمل شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL أو شهادة البرنامج تدريبي للمهارات الأساسية لتطبيقات Office ونظام التشغيل Windows، المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات للبرامج، والدورة التدريبية AITC التي تقدمها الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات وشهادة MICIT، التي تصدرها شركة MKCL، والدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات، وتقارير تقويم الأداء من مدير المدرسة والموجه بمرتبة كفء على النموذج المعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توافر خطاب ترشيح من مدير المدرسة، وصورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس أو الليسانس معتمدة من شئون العاملين بالإدارة التعليمية التابع لها وشهادة الدبلوم العام في التربية لغير خريجي كليات التربية.

وأكدت الوزارة، أن المعلم المساعد يتحمل مسئولية عدم تقديم الملف الخاص به مستوفيا، وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة إلى الإدارة التعليمية، مشددة على مسئولي الإدارات التعليمية بتجميع الملفات واستيفاء كشوف البيانات وإرسالها إلى فرع الأكاديمية التابع له حتى يوم الخميس الموافق 2022/5/26م، وتتحمل الإدارات التعليمية مسئولية عدم تسليم الملفات لفرع الأكاديمية التابع وما يترتب عليه من آثار في المواعيد المحددة.

ونوهت إلى أنه في حالة تجاوز المعلمين المساعدين مدة التعاقد سنتين في تاريخ 2022/5/31، يجب إعداد مذكرة عرض على الوزير بعد أخذ رأي المحافظ المختص لتجديد التعاقد لمدة سنة من تاريخ انتهاء مدة السنتين، على أن يتم عند التقديم إرفاق صورة طبق الأصل من موافقة الوزير على تجديد التعاقد لمدة سنة ثانية مع كل العقود التي تجاوزت مدة السنتين.