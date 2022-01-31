صقيع ورياح باردة بالغربية.. والمرور يدفع بطواقم لتيسير حركة المواصلات

شهدت قرى ومراكز محافظة الغربية، صباح اليوم الاثنين، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتقلبات الجوية التي صاحبتها عواصف بارده محملة بالأتربة والغيوم، ما جعل ارتداء المواطنين للملابس الثقيلة خشية التعرض للنزلات البرد وأمراض الصدر المزمنة على مستوي مراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور وسمنود والسنطة.

إعاقة انتظام حركة المرور

كما تسبب سوء الطقس والأحوال المناخية بالغربية بكافة الطرق الفرعية والرئيسية المطلة على ضفاف مياه ترع نهر النيل والأراضي الزراعية في شيوع الضباب وإعاقة انتظام حركة النقل والمواصلات مروريا بخطوط «طنطا _ المحلة» و«زفتي _السنطة» و«بسيون _ قطور»، و«سمنود _ زفتي» و«قطور _ كفرالزيات» و«المحلة _ قطور» وغيرها.

كما دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية بناءًا على توجيهات اللواء هاني عويس مدير الأمن، إلى العقيد وائل حمودة مدير إدارة مباحث المرور بالغربية بأهمية الدفع بطواقم مرورية ثابته ومتحركة للتيسير حركة النقل والمواصلات بخط «القاهرة _ الإسكندرية» الزراعي، فضلًا خطي «المحلة _ كفر الشيخ» و«طنطا _ كفرالشيخ» الدولي حفاظا على المسافرين بذات الطرق المذكورة وتأمين أرواحهم.

محافظ الغربية يرفع حالة الطوارئ

في ذات السياق رفع ديوان محافظة الغربية حالة الاستنفار والطوارئ القصوى للتأمين أرواح وحياة المواطنين من خلال تفعيل غرف العمليات والطوارئ بدواوين المجالس المحلية والمديريات لتلقي استغاثات أثناء موجه الطقس السيئ والصقيع وهبوب الرياح والتقلبات الجولة خلال 72 ساعة القادمة.

كما شدد الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية في توجيهاته إلي مساعديه بالتأكد من جاهزية ما يقرب من 494 معده وسيارة لكسح وشفط مياه الأمطار المحتملة والدفع بلجان فنية للتأكد من سلامه تشغيل بلاعات وغطاسات الصرف للمياه بكافة الأنفاق العمومية واهمها الدلجمون زيتونه والكوبري السفلي بمراكز كفرالزيات وطنطا والمحلة.