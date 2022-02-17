«آثار أسوان»: تجربة التذاكر الإلكترونية نجحت في 4 مواقع أثرية

قال الدكتورعبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، إنه تم تشغيل 4 مواقع أثرية في أسوان بنظام التذاكر الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الدولة قبل تشغيل المنظومة الجديدة، عاينت جميع المواقع الأثرية، ودربت العاملين عليها، سواء محصلي التذاكر أو الأمن والحراسة أو مفتشي الآثار في تلك المناطق الأربع، ومنحهم شهادات اجتياز فترة التدريب.

تعامد أشعة الشمس على معبد أبو سمبل

أضاف «سعيد»، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد والإعلامية دانا مدحت، في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الشهر الجاري سيشهد تعامد أشعة الشمس على معبد أبو سمبل، مشيرًا إلى أنه بدء العمل بنظام التذاكر الإلكترونية في مدينة أبو سمبل لهذا الحدث خصيصًا، ثم معابد الفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، موضحا أن سبب البدء بتلك المواقع الأربعة، أنها تشهد إقبالا شديدا من قبل الزائرين.

نجاح منظومة التذاكر الإلكترونية

أكد مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن منظومة التذاكر الإلكترونية نجحت بشكل كبير في الفترات السابقة، ول تشهد أي أعطال رغم الاقبال الشديد، لافتًا إلى أن المشكلة التي كانت واجه العاملين، تتمثل في الإنترنت، لهذا أصرت الشركة المنفذة للمنظومة، على تواجد أحد موظفيها في كل موقع، لحل المشكلات منذ بدايتها، بالإضافة إلى وجود تذاكر أونلاين، لمواكبة العصر الحالي من التطور الرقمي.

وأشار «سعيد»، إلى أن وزارة الآثار، تبدأ خلال الفترة المقبلة، الإعداد والتحضير لعيد تعامد أشعة الشمس في أبو سمبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة أسوان، بهدف إنجاح هذا الحدث عالميًا.