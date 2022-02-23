طبيب أطفال يكشف تفاصيل مرض الالتهاب المتعدد لأجهزة الجسم «MIS – C»

قال الدكتور أحمد البليدي، أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، إن حالة وفاة الطفل الأمريكي بمرض الالتهاب المتعدد لأجهزة الجسم «MIS – C» المترتب على إصابته بكورونا لا تعد الحالة الأولى، وهناك حالات أخرى في إنجلترا بين الكبار والأطفال، لافتا إلى حدوث بعد الإصابات به في مصر ولكن كتب لها الشفاء.

الأعراض ارتفاع درجة الحرارة وسرعة الترسيب

وأوضح «البليدي» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» مع الإعلامي رامي رضوان، أن المرض ليس جديدا، وله توصيف طبي للتمكن من تشخيصه، لافتا إلى أن أعراضه تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة لتصل لأكثر من 38 درجة، مع ارتفاع سرعة الترسيب وبعض النسب المعملية في التحاليل الطبية.

الإصابة عشوائية وغير متوقعة

وأشار «البليدي» إلى أن مرض الالتهاب المتعدد لأجهزة الجسم «MIS – C» أعراضه قاسية ومرتبطة بأكثر من عضو ومنها صعوبة التنفس وآلام في الصدر والكلى وطفح جلدي واضطرابات معوية، لافتا إلى أن الإصابة به تأتي عشوائيا ولا يمكن توقع مكان الإصابة قبل نقل الطفل المصاب إلى المستشفى.

وأكد أستاذ طب الأطفال بقصر العيني، أن مرض الالتهاب المتعدد لأجهزة الجسم «MIS – C» له بروتوكول علاج معتاد وبنسبة كبيرة، وأن خطورته تكمن في الإصابة بمنطقة القلب والشرايين التابعة له، ناصحا أولياء الأمور بالتوجه للأطباء أو المستشفى في حالة الشعور بأي من الأعراض، خاصة وأنه قد يتشابه مع بعض الأمراض الأخرى، ولكن تميزه التحاليل والأشعات، خاصة وأن التشخيص المبكر يساعد في الشفاء المبكر بنسب عالية، مؤكدا أن الوقاية من فيروس كورونا من أهم الخطوات لعدم الإصابة بمرض الالتهاب المتعدد لأجهزة الجسم.