اختيار الدكتور محمد القصاص عضوا بمجلس إدارة الاتحاد العالمي للكبد

أعلن الاتحاد الدولي لدراسة الكبد، اختيار الأستاذ الدكتور محمد القصاص، رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان، ومدير وحدة التصنيف الدولي، ومدير مركز دعم البحث العلمي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي بجامعة حلوان، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العالمي لدراسة الكبد IASL، تقديرا لمساهمته ومشاركته كعضو في المجلس الإقليمي للاتحاد، كممثل لقارة أفريقيا على مدار العامين الماضيين.

تميز الدكتور محمد القصاص

وأشاد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بتميز الدكتور محمد القصاص، معربا عن سعادته بالقرار، وموجّها التهنئة له، كما أكد أنّ جامعة حلوان تفخر دائما بتميز أعضاء هيئة التدريس بها وإسهاماتهم على المستوى القومي والدولي.

يذكر أنّ الدكتور محمد القصاص، يشغل عدة مناصب على الصعيد المحلي والدولي، فهو رئيس الجمعية المصرية للأبحاث والتدريب في طب الكبد والجهاز الهضمي EARTH، وعضو مجموعة دراسة أمراض الكبد بالمنظمة العالمية للجهاز الهضمي WGO، وعضو المجلس العالمي لدراسات الكبد الدهني Global NASH Council، وعضو المجلس الأعلى للبحوث الطبية بأكاديمية البحث العلمي، والمشرف الأكاديمي على وحدة علاج الفيروسات الكبدية بمستشفى القاهرة الجديدة.

إنجازات الدكتور القصاص

وللدكتور القصاص أكثر من 110 أبحاث دولية منشورة في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي، كما سبق له الحصول على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية، ووسام الدولة من الطبقة الأولى في الطب، وكذلك جائزة أفضل بحث عربي منشور في العلوم الطبية.