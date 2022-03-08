سبب فرق المدة الزمنية لتلقي الجرعة التنشيطية.. «فوق 65 سنة ولا أقل»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، أن تلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما، يكون بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، بينما من هم أقل من ذلك العمر، يتلقوا الجرعة التنشيطية بعد 6 أشهر من ثاني الجرعات، لافتا إلى أن الجرعة الثالثة متوفرة لجميع المواطنين ممن تلقوا الجرعتين الأولى والثانية، ويتلقوا رسالة عبر الهاتف بموعد التطعيم دون التسجيل على موقع الوزارة مجددًا.

عبد الوهاب: المناعة تقل مع الأعمار الكبيرة

أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، أسباب الفرق في المدة الزمنية لتلقي الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا، بين من هم أكبر من 65 عاما والأقل عمرًا، قائلة إنه كلما كان العمر أكبر، تزداد نسب الإصابة بعدوى «كوفيد 19»، وتقل المناعة، بالتالي يزداد الحرص على هذه الفئات العمرية.

وأضافت «عبد الوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن الفئات العمرية الكبيرة، غالبيتهم من أصحاب الأمراض المزمنة، ومن الضروري أن يتابعوا مع الأطباء الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، قبل اللجوء لتلقي لقاح كورونا، وتكون كل خطواتهم بإشراف طبي.

سبب فرق المدة الزمنية لتلقي الجرعة التنشيطية

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، ورئيس قسم البكتيريا بمستشفى جامعة القاهرة، إلى أن المصاب بكورونا من الممكن أن يتعرض للإصابة مرة أخرى، كما أن درجة الحماية الأقل للقاح تكون ما بين 3 إلى 7 أشهر، لذلك أصحاب المناعة الضعيفة وكبار السن يتلقوا اللقاح بعد 3 أشهر، والمناعة الطبيعية وأصحاب الأعمار الأقل من 65 عاما تطعيمهم بالجرعة التنشيطية يكون بعد 6 أشهر.

وأوضحت تقارير رسمية لوزارة الصحة والسكان أن هناك توسعات بمراكز تلقي اللقاح على مستوى المحافظات، مع التوجيه بزيادة التطعيمات للوصول لنسبة 70% من المواطنين «مناعة القطيع» مع نهاية الربع الثاني بالعام الجاري.