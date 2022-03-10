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إنقاذ سيدة سقطت بسيارتها في بحر شبين الكوم

كتب:

إبراهيم الديهي
12:26 م | الخميس 10 مارس 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نجحت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الخميس، في إنقاذ حياة سيدة سقطت بسيارتها في بحر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وجرى نقلها إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي للاطمئنان عليها.

وبعدما تجمع أهالي شبين الكوم في محاولة لإنقاذ السيدة، أبلغوا قوات الإنقاذ النهري، التي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، واستخرجت السيارة والسيدة من المياه.

شهود عيان يرون التفاصيل

وقال شهود العيان إنهم فوجئوا بسقوط السيارة في بحر شبين الكوم، مؤكدين أن الإنقاذ النهري وصل بعد دقائق، ونجح في إنقاذ السيدة ونقلها إلى المستشفى.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير الحماية المدنية، يفيد بإنقاذ حياة سيدة سقطت بسيارتها في بحر شبين الكوم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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