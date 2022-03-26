السيسي: مصر ملتزمة بتسخير إمكاناتها لتوفير تدريب الكوارد الرواندية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه بحث مع الرئيس الرواندي بول كاجامي، التعاون القائم في المجال الطبي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مشيدًا بما تبذله رواندا من جهود إقليمية مقدرة في هذا المجال.

توفير تدريبات لتدريب الكوادر الرواندية

وأكد «السيسي»، في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، في قصر الاتحادية، أنه فيما يتصل ببناء الكوادر الهادفة إلى دعم التنمية، فإن مصر ملتزمة بالاستمرار في تسخير إمكاناتها والعمل على توفير التدريب، وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلفة المجالات بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية.

ونوّه بدعم ومساندة مصر لعملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وتقديرنا لجهود فخامته على هذا الصعيد باعتباره رائدًا في هذا الملف المهم، مشيرًا إلى أنّه فيما يتصل باستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف الاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في نوفمبر 2022، فقدت أكدت مصر حرصها على التعبير على تلك الرئاسة عن تطلعات دول القارة الإفريقية في هذا المجال، وعزمنا أن يسفر المؤتمر عن نتائج تنفيذية ملموسة تحقق نقلة مهمة في مجال العمل الدولي المشترك حيال المناخ.