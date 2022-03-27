نظر ثاني جلسات محاكمة متهم بقتل طالب بالمحلة اليوم.. دفعه من القطار

تنظر، اليوم، محكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار جمال أبو المعاطى، وعضوية المستشارين خالد محمد الغريب وأحمد زكريا، محاكمة المتهم بقتل الطالب أمجد الرفاعى، الذي دفعه من قطار «المنصورة - المحلة الكبرى»، بهدف سرقة هاتفه المحمول، والذي لقي مصرعه متأثرا بسقوطه من القطار.

تأجيل القضية للمرافعة

وقررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى اليوم، 27 مارس، من أجل المرافعةز

وكان اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بمصرع شاب سقط من القطار يدعى «أمجد. ا. ا»، طالب، قرب قرية محلة خلف، بدائرة المركز.

وتبين من التحريات الأمنية، أن الشاب الضحية مقيم بمنطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى.

المجني عليه كان عائدا مع شقيقه

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان يستقل قطار المنصورة القادم من محافظة الدقهلية، هو وشقيقه التوأم عائدين للمحلة من المنصورة، وأثناء تواجده على باب القطار حاول المتهم سرقة الهاتف الخاص بالمجنى عليه، وعندما حاول مقاومته، دفعه المتهم ليلقى الشاب حتفه أسفل عجلات القطار، ما أدى إلى بتر يد الشاب الضحية وقدمه، ثم وفاته لاحقا متأثرا بإصابته.

تم تشكيل فريق بحث وتم تحديد مكان المتهم، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي قررت نظر القضية اليوم في ثان جلسات لها.