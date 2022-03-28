عاجل.. عطل مفاجئ في الخط الثاني لمترو الأنفاق وزحام على الأرصفة

تعطلت حركة مسير القطارات بالخط الثاني في مترو الأنفاق، قبل قليل، بشكل مفاجئ، ما تسبب في حدوث زحام على أرصفة محطات «شبرا الخيمة - المنيب»، حسب ما أعلنته الإذاعة الداخلية بالمحطات، في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق.

عطل بقطارات الخط الثاني بشكل مفاجئ

وقال مصدر في شركة مترو الأنفاق، إنّ حركة القطارات بالخط الثاني للمترو تعطلت بشكل مفاجئ، وجار إصلاح العطل لعودة حركة القطارات إلى طبيعتها، موضحا أنّ الشركة تنفذ جميع الصيانات العاجلة والبسيطة والجسيمة بشكل دوري؛ للحد من أعطال القطارات.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه جرى تشكيل فرق صيانة وطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات، لمواجهة أي أعطال محتملة والعمل على إصلاحها فورا، لمنع تعطل حركة القطارات، موضحا أنّ الحركة ستعود لطبيعتها بعد دقائق معدودة، كما أنّ الشركة تواصل تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر الإصابة بعدوى الفيروس المستجد.

تجهيز 10 قطارات إضافية استعدادا لشهر رمضان

ولفت المصدر، إلى أنّ الشركة تجهز وتعمل على صيانة القطارات، استعدادًا لقدوم شهر رمضان المبارك، إذ سيتم تجهيز 10 قطارات إضافية؛ للدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية طوال شهر رمضان 2022، لمنع زحام الركاب على أرصفة المحطات، ومنع تكدسهم داخل عربات القطارات، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحًا أنّ العمل في رمضان سيبدأ من الساعة 5.15 صباحًا وحتى الثانية صباح اليوم التالي.