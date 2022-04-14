وكيل «سوزوكي» يعلن زيادة الأسعار بقيمة تصل لـ68 ألف جنيه

أعلن الوكيل المحلي والحصري لعلامة سوزوكي في مصر منذ قليل، أحدث قائمة أسعار سيارات سوزوكي 2022، إذ ارتفعت أسعار سيارات سوزوكي بقيمة تتراوح من 20 ألف جنيه إلى 68 ألف جنيه.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم في «الوطن» أسعار سيارات سوزوكي الجديدة بعد الزيادات التي أعلن عنها منذ قليل.

أسعار سوزوكي ألتو 2022

ارتفعت أسعار سوزوكي ألتو 2022 في مصر بقيمة 20 ألف جنيه منذ قليل، وتتوفر في السوق المصري بفئة واحدة فقط، أصبحت بسعر 150 ألف جنيه، وهي أرخص سيارات سوزوكي في مصر.

أسعار سوزوكي اسبريسو 2022

كما ارتفعت أسعار اسبريسو 2022 بقيمة 23 ألف جنيه، وتتوفر في السوق المصري بفئة واحدة فقط أيضاً بسعر 177 الف جنيه.

أسعار سوزوكي سويفت ديزاير 2022

أما سوزوكي سويفت السيدان «ديزاير» فارتفعت أسعارها بقيمة 30 ألف جنيه على كل فئاتها، وتتوفر في مصر بـ3 فئات مختلفة، لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:

- الفئة الأولى: بسعر 215 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 245 ألف جنيه، والفئة الثالثة: بسعر 255 ألف جنيه.

أسعار سوزوكي سويفت هاتشباك 2022

أما نسخة الهاتشباك من سويفت، فارتفعت أسعارها بقيمة تتراوح من 30 إلى 35 ألف جنيه، وتتوفر في السوق المصري بـ4 فئات مختلفة، لتكون الأسعار الجديدة كالتالي:

- الفئة الأولى: بسعر 250 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: بسعر 260 ألف جنيه.

- الفئة الثالثة: بسعر 270 ألف جنيه.

- الفئة الرابعة: بسعر 280 ألف جنيه.

أسعار سوزوكي بالينو 2022

ارتفعت أسعار سوزوكي بالينو 2022 في مصر بقيمة 35 ألف جنيه، إذ تتوفر بفئة واحدة فقط في السوق المصري، ليصبح سعرها الجديد 310 ألف جنيه.

أسعار سوزوكي سياز 2022

سوزوكي سياز 2022 تتوفر في السوق المصري بفئة واحدة فقط في الوقت الحالي، وارتفعت أسعارها بقيمة 35 ألف جنيه، ليكون سعرها الجديد الحالي 310 ألف جنيه.

أسعار سوزوكي ارتيجا 2022

أما سوزوكي إرتيجا، فهي أصبحت تتوفر في السوق المصري بفئة واحدة في الوقت الحالي، وارتفعت أسعارها هي الأخرى بقيمة 35 ألف جينه، ليكون سعرها الجديد 330 ألف جنيه.

أسعار سوزوكي فيتارا 2022

أما النصيب الأكبر من الزيادات فكان من نصيب فيتارا 2022، إذ ارتفعت أسعارها بقيمة تراوحت من 65 ألفًا إلى 68 ألف جنيه، وتتوفر في السوق المصري بفئتين فقط، لتصبح أسعارها الجديدة كالتالي:

- الفئة الأولى: 435 ألف جنيه.

- الفئة الثانية: 445 ألف جنيه.