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مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 16 والقنوات الناقلة له

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حنين وليد
09:12 ص | الأحد 17 أبريل 2022
مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن

يتابع محبو الأعمال الرمضانية، مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 16 والقنوات الناقلة له، بعد الأحداث المثيرة التي انتهت عليها الحلقة السابقة، بهجوم محمود حافظ «شوقي» على ريهام حجاج «يارا» في بيتها لتهديدها، بناءً على طلب زوجها أيمن القيسوني «يوسف»، الذي اتفق على هذا.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 16

وتستعرض «الوطن» مواعيد عرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 16 والقنوات الناقلة له، إذ تذاع لأول مرة على قناة CBC في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على شاشة التلفزيون المصري بالقناة الثانية في نفس التوقيت تزامنًا مع أذان المغرب وموعد الإفطار.

القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج الحلقة 16 في تمام الساعة 8 مساءً على قناة المحور، وفي الساعة 10:30 مساءً على قناة ON، وعلى قناة الحياة 11:30 مساءً.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن من بطولة ريهام حجاج، وباقة من نجوم الوسط الفني بينهم كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، أيمن القيسوني، محمود حجازي، صفاء الطوخي وعبير صبري، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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