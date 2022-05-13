عرض أفلام مجنون فرح و«عالسكة» وآية في مهرجان تطوان السينمائي بالمغرب

يقام مهرجان تطوان في المغرب، حيث سيعرض ضمن الفعاليات مجموعة من الأفلام التونسية، ومن بينها الفيلم الروائي الطويل مجنون فرح للمخرجة ليلى أبوزيد، والوثائقي «عالسكة» للمخرجة أريح السحيري والروائي القصير آية للمخرجة مفيدة فضيلة في أيام 13-14 مايو الجاري وذلك من أجل خلق جو لتبادل الأفكار والتيارات السينمائية والتعرف عليها، وتُقام العروض في المركز الثقافي بتطوان (دار الثقافة).

ويُعرض في المهرجان فيلم عالسكة اليوم الجمعة 13 مايو الساعة 3 عصراً بتوقيت تونس، ويتبعه عرض فيلم آية في نفس اليوم الساعة 4 ونصف عصرًا، ويوم السبت 14 مايو يعرض فيلم مجنون فرح الساعة 7 مساءً.

فيلم مجنون فرح:

فيلم للمخرجة ليلى أبو زيد، يحكي قصة أحمد شاب فرنسي من أصول جزائرية عمره 18 سنة، ويعيش في ضواحي باريس، في الجامعة، يقابل فرح الشابة التونسية المفعمة بالحيوية والتي وصلت لتوها إلى باريس. بينما يكتشف مجموعة من الشعر العربي الإيروتيكي الذي لم يكن يتخيل وجوده، يقع أحمد في حب فرح، وعلى الرغم من وقوعه في غرامها، يحاول أحمد مقاومة عواطفه.

فيلم «عالسكة»

فيلم وثائقي للمخرجة أريج السحيري، ينتمي الفيلم لنوعية أفلام طريق ويتناول جانب من حياة العاملين والعاملات بالسكك الحديدية في تونس، فبينما يقود أبطال الفيلم القطارات العتيقة، يدافعون عن حقهم في الاختيار بغض النظر عن المخاطر. يحتفي الفيلم بالكرامة والأمل والصمود من خلال فضح واستنكار الفساد والتراخي في أداء العمل.

فيلم «آية»

هو فيلم قصير للمخرجة مفيدة فضيلة، يحكي قصة آية، فتاة ذكية عمرها 7 سنوات، تعيش في تونس مع والديها السلفيين المتشددين، وفي أحد الأيام يحدث شيء غير متوقع يعطل إيقاع حياة هذه العائلة.