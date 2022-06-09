خبير طرق: مصر نفذت مشروعات في قطاع النقل بتكلفة 2.5 تريليون جنيه

قال الدكتور عماد نبيل، الخبير الدولي في مجال الطرق، إنه جرى تنفيذ 2173 مشروعا في قطاع النقل بتكلفة تبلغ حوالي تريليون ونصف التريليون، موضحا أن قطاع الطرق والكباري شهد تطورا كبيرا في مصر خلال السنوات الماضية، وجرى دفع 470 مليار جنيه لتأسيس طرق و220 مليار للسكك الحديدية و65 مليار نقل بحري و15 مليار للمواني و760 مليار للقطارات المكهربة، كما يسهل نقل البضائع في مختلف الأماكن ويعيد تشكيل المخطط العمراني.

مصدر تستعيد دورها الإقليمي

أضاف «نبيل» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن تنفيذ هذا الأمر يجعل مصر تستعيد دورها الإقليمي، موضحا أن الموانئ الموجودة في البحر الأحمر جرى تطويرها، بجانب إنشاء المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

ربط المحافظات ببعضها

وأكد الخبير الدولي في مجال الطرق، أن القاهرة ومصر أصبحت مربوطة بسيناء من خلال 5 أنفاق غير نفق الشهيد أحمد حمدي، كما جرى ربط الصعيد بطريقين رئيسين، وسط تعدد المحاور التي تربط شمال الدولة بجنوبها، وكذلك الأماكن الحدودية.