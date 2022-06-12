اعتقال متطرفين بيض في ولاية أيداهو الأمريكية.. خططوا لأعمال شغب

قالت السلطات الأمريكية، إنّ العشرات من الأعضاء الملثمين في جماعة «باتريوت فرونت» المتعصبة للعرق الأبيض اعتقلوا، بينما كانوا يستعدون للقيام بأعمال شغب بالقرب من حدث فخر في كور دي أليني بولاية أيداهو.

بلاغ من مواطن

وأكدت السلطات، في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز، أنّ العشرات من أعضاء جماعة متعصبة للبيض ألقي القبض عليهم في ولاية أيداهو، قبل أن يتمكنوا من التصرف بشأن خطط للقيام بأعمال شغب في حدث محلي.

وقال لي وايت، رئيس قسم شرطة كور دالين، في مؤتمر صحفي، إنّه بعد تلقي بلاغ من مواطن، احتجزت الشرطة واتهمت 31 شخصًا ينتمون إلى جماعة يمينية متطرفة تعرف باسم «باتريوت فرونت»، وقال إنهم متهمون بالتآمر للشغب.

جيش صغير

وأضاف بوب نوريس، عمدة مقاطعة كوتيناي، أنّ شخصًا أبلغ عن رؤية مجموعة من الأشخاص يقفزون في شاحنة بالقرب من تقاطع طريق بوليفارد والطريق السريع 90، وتابع: «كانوا جميعًا يرتدون مثل جيش صغير، وكانت لدينا وحدات في منطقتهم، وتمكنا من اعتراضهم بسرعة كبيرة».

جماعة عنصرية بيضاء

وتصف رابطة مكافحة التشهير، التي تتعقب المنظمات المتطرفة وجرائم الكراهية، باتريوت فرونت بأنها جماعة عنصرية بيضاء مقرها تكساس تشكلت عندما انفصل أعضاء من مجموعة أخرى من العنصريين البيض، هي «فانجارد أمريكا»، بعد تجمع اتحدوا اليمين في شارلوتسفيل، فيرجينيا، في عام 2017.

وقالت الشرطة، إن الأعضاء الذين اعتقلوا جاءوا إلى أيداهو من عدة ولايات، بما في ذلك تكساس ويوتا وكولورادو وساوث داكوتا وإلينوي ووايومنج وواشنطن وأوريجون وفيرجينيا. قالت السلطات إن أحد الأعضاء على الأقل كان يعيش في ولاية أيداهو.