طريقة حجز شقق جاردينيا سيتي.. اعرف الأسعار والمواصفات وكيفية السداد

يهتم الناس دائما بإعلان الشقق والوحدات المختلفة التي يتم طرحها من حين لآخر سواء تابعة لوزارة الإسكان أو شركات خاصة، ومنذ ساعات أعلنت شركة فاوندرز، بدء حجز المرحلة الرابعة من مشروع جاردينيا سيتي وكشفت بعض التفاصيل الخاصة بالشقق والمشروع، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن طرق حجز شقق جادرينيا سيتي.

ويعتبر هذا المشروع هو مشروع ملك البنك الأهلي وبنك مصر، بمدينة نصر، وتتولى شركة فاوندرز، إجراءات بيع وتسويق شقق المشروع، كما نشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لذا فيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل حجز شقق جاردينيا سيتي التابع للبنك الأهلي وبنك مصر.

حجز شقق جاردينيا سيتي

يتم تنفيذ المشروع على مساحة 600 فدان تقريبا بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية.

يقع المشروع على طريق السويس والطريق الدائري وقريب من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وتم طرح في المرحلة الرابعة من المشروع 3 مراحل خلال الفترة السابقة بإجمالي 8 آلاف وحدة سكنية.

كيفية حجز شقق جاردينيا سيتي

الخطوة الأولى لحجز شقق جاردينيا سيتي هو إيداع مبلغ 50 ألف جنيه جدية حجز، في حساب شركة فاوندرز للتسويق العقاري، وذلك بجميع فروع بنك مصر.

يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل.

وبعد الانتهاء من خطوة الإيداع يتواصل معك فريق من خدمة العملاء من أجل أن يحدد معك ميعاد التخصيص والاختيار .

في يوم التخصيص يجب عليك إحضار مبلغ جدية الحجز- وبطاقة الرقم القومي الخاصة بك- دفتر شيكات بنكي شخصي.

ثم يتم اختيار شقتك وخطط التقسيم المناسبة لك.

بعد غلق باب الحجز، تتواصل الشركة مع العميل للحضور لاختيار وتخصيص الوحدة السكنية، ويتم التخصيص في المواعيد المحددة.

مواصفات الشقق

مساحة الشقق السكنية داخل مشروع جاردينيا تصل إلى 120 مترا، مكونة من 3 غرف نوم، وحمام، كاملة التشطيب، وجاهزة للسكن.

أسعار جاردينيا سيتي

تبدأ من مليون و100 ألف وتصل لمليون و800 ألف جنيه، ويكون الاختلاف في السعر نتيجة دور الشقة المراد حجزها وهل هي أمامية أم خلفية.

يتم سداد وديعة الصيانة الخاصة بالشقق المعلن عنها وتقدر بـقيمة 10% يتم دفعها على سنة، بواقع 6% من ثمن الوحدة عند الاستلام، و4% على سنة.

أنظمة السداد

يتم دفع 10% مقدم وتقسيط الباقي على 6 سنوات بدون فوائد.

كما يمكن دفع 15% مقدم والباقي على 7 سنوات بدون فوائد.

أو دفع 20% مقدم والباقي على 8 سنوات بدون فوائد.