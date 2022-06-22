مصرع 2 وإصابة ثالث في انقلاب سيارة نقل على طريق شرم الشيخ

لقى شخصان مصرعهما وأصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة نقل على طريق شرم الشيخ الجديد، تم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، بواسطة سيارات الإسعاف، وجرى تحرير المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات.

إخطار أمني بحادث كمين رأس محمد

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، إخطاراَ من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ يفيد بانقلاب سيارة نقل على الطريق الدولي الجديد «الطور - شرم الشيخ»، بالتحديد قبل كمين رأس محمد بنحو 3 كيلومترات.

أسماء ضحايا الحادث

الحادث أسفر عن مصرع شخصين، هما «إسحق عادل بطرس يوسف»، 30 سنة، من القاهرة، و«يوسف محمد سعيد حوالي»، 25 سنة، بينما أصيب شخص ثالث يُدعى «عمر راعى مصطفى ندا هلال»، 18 سنة، من القليوبية، مصاباً باشتباه كسر بالجمجمة، واشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي.

انتقل إلى موقع الحادث ثلاث سيارات إسعاف، تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع جنوب سيناء، تحت إشراف الدكتور محمد عبدالجواد، حيث جرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وصرحت بدفن الجثتين وتسليمهما إلى ذويهما، وطلب تحريات المباحث والمرور حول الواقعة، لتحديد أسباب وقوع الحادث، واستكمال الإجراءات القانونية.