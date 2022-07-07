مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والذي يلي وقفة عرفة، يبحث كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في عرعر بالسعودية.

ومدينة عرعر تقع على منطقة الحدود السعودية، وخاصة في الحدود الشمالية للمملكة، وتحاذي مدينة النخيب الحدودية العراقية، ومع اقتراب يوم عرفة، والذي يوافق الجمعة الثامن من يوليو، وفقا لما أعلنت المحكمة العليا السعودية، يستعد المواطنون في عرعر لعيد الأضحى المبارك ويبحث الكثير من المواطنين عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في عرعر السعودية.

عرعر تقع على منطقة الحدود الشمالية السعودية

وتعد مدينة عرعر المركز الإداري والتجاري لمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، كما تعد المركز الحضاري في المنطقة أيضا وتبعد عن العاصمة السعودية الرياض 1100 كيلو متر تقريبًا.

وتبدأ أولى أيام عيد الأضحى المبارك السبت الموافق التاسع من يوليو 2022 ويستمر حتى الثلاثاء 12 يوليو 2022

ويبدأ توقيت صلاة عيد الأضحى المبارك بعد شروق الشمس وتقريبا في الخامسة والثلث مساء.

السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك

أما عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في عرعر في الممكلة العربية السعودية فستكون تقريبا في الخامسة و18 دقيقة.

ويحتفل المواطنون في المملكة العربية السعودية بعيد الأضحى المبارك بعدة أشياء على رأسها الأضحية، وتضحي العديد من العائلات السعودية بأغنام أو بقر أو ماعز ويقسم اللحم 3 أجزاء للأقارب ولأصحاب الأضحية وجزء للفقراء والمساكين وفقا للشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تكون على أهبة الاستعداد بسبب موسم الحج، والذي ينتهي مع انتهاء عيد الأضحى المبارك.