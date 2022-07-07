قيمة صندوق الثروة الروسي ترتفع إلى 210.6 مليار دولار

سجلت قيمة صندوق الثروة الوطني الروسي ارتفاعًا إلى 210.6 مليار دولار مع بداية شهر يوليو 2022، مقارنة مع 197.7 مليار دولار في يونيو السابق.

بيانات وزارة المالية

وأظهرت بيانات وزارة المالية الروسية الصادرة اليوم ، أن الصندوق قام بشراء أسهم بقيمة 50 مليار روبل ما يعادل (797.87 مليون دولار) من الأسهم الممتازة في غازبروم بنك خلال شهر يونيو الماضي.

إنتاج روسيا من النفط

بلغ إنتاج روسيا من النفط 5% في يونيو الماضي مرتفعًا إلى 10.7 مليون برميل يوميًا.

وتخطط روسيا لاستخدام أموال الصندوق الذي يحتفظ بأرباح من الإيرادات النفطية للبلاد كمصدر رئيسي لتمويل عجز الميزانية المسجل هذا العام.

حظر على واردات النفط الروسي

كان قادة دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقوا في قمة بروكسل الأخيرة على فرض حظر تدريجي على واردات النفط الروسي عبر السفن، وتأتي نحو 36% من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من روسيا.

أسعار النفط

وتراجعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة اليوم الأربعاء، لتواصل الخسائر القوية التي تكبدتها يوم الثلاثاء حيث فاقت المخاوف المتزايدة من الركود العالمي مخاوف الإمدادات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.33 دولار أو 1.29% ، إلى 101.44 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بأكثر من 3 دولارات في وقت سابق من الجلسة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.80 دولار أو 1.81% إلى 97.70 دولار بعد أن ارتفع بأكثر من دولارين في وقت سابق من اليوم.