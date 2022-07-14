تفاصيل البطولة العربية 22 لكمال الأجسام بمشاركة 15 منتخبا عربيا

أعلن الدكتور عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية لكمال الأجسام رقم 22 للرجال، 18 للشباب، والثانية للكلاسيك والفيزيك، المقامة في الفترة من 28 حتى 31 يوليو 2022 في الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندريه، انطلاق البطولة بالتعاون مع سلسال لتنظيم البطولات الرياضية، تحت إشراف فني مباشر من الاتحاد العربي لكمال الأجسام، عن البرنامج الزمني منذ انطلاقها حتى حفل الختام الذي يشهد العديد من المفاجآت.

تسكين بعثات المنتخبات الوطنية

وقال المهندس كريم عبدالرحمن، المشرف العام على البطولة، إنّ عملية استقبال وتسكين بعثات المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة تبدأ يوم 28 يوليو، على أن تبدأ عملية الميزان منذ الساعة 8 صباحا حتى 6 مساء، ويتضمن اليوم اجتماعا لمديري الفرق والحكام، بمقر إقامة البطولة، وتختتم فعاليات اليوم بالعشاء، وتحصل جميع الفرق بعدها على راحة وجولات حرة في محافظة الإسكندرية المستضيفة للبطولة.

بدء المنافسات الرسمية 29 يوليو

ويشهد اليوم الثاني 29 يوليو بدء المنافسات الرسمية في البطولة بداية من التاسعة صباحا للدور التمهيدي والدور النهائي في مسابقات كمال الأجسام، للأساتذة والكلاسيك والفيزيك، يتبعها اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكمال الأجسام.

ويتضمن برنامج اليوم الثالث والأخير في البطولة والمتزامن 30 يوليو، بداية من الساعة التاسعة صباحا، الدور التمهيدي والدور النهائي في مسابقات كمال الأجسام للشباب تحت 23 سنة، وكمال الأجسام للرجال ومن ثم حفل الختام، على أن يكون 31 يوليو هو يوم مغادرة بعثات المنتخبات العربية المشاركة في البطولة وعودتهم إلى بلادهم.

15 منتخبا عربيا مشاركا في البطولة

وحتى الآن تأكد مشاركة نحو 15 منتخبا عربيا، وهي: فلسطين، المغرب، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، لبنان، اليمن، عمان، السودان، العراق، السعودية، الجزائر، تونس، إضافة إلى مصر الدولة المستضيفة للبطولة، ولازال هناك وقت كبير على موعد انطلاق البطولة، ومن المتوقع مشاركة عدد أكبر من الدول العربية الشقيقة.