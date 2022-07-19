إصابة شخصين في تصادم سيارة ودراجة نارية بالإسماعيلية

أصيب شخصان، مساء اليوم الثلاثاء، جراء تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية في مدينة الإسماعيلية، وتم نقلهما إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات «رقم ط ل ع 8398» مع دراجة نارية بدون لوحات معدنية، في ميدان «مارادونا» في قلب المدينة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هما السيد جمال محمد، 33 سنة، ومقيم بمنطقة البلابسة، التابعة لدائرة قسم ثان الإسماعيلية، ومحمود حسن إبراهيم، 22 سنة، ومقيم بقرية الضبعية التابعة لمركز الإسماعيلية.

وأضافت المصادر الطبية، أن حالة المصابين غير خطرة، وأنها اختلفت ما بين كسور مختلفة في الجسم، وجروح قطعية وكدمات وسحجات.

انتشال جثمان غريق في انقلاب داخل ترعة

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثمان شاب في بداية الاربعينات من العمر، مساء اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي رصاصي اللون في ترعة أمام منطقة كساب قرب قرية المحسمة التابعة لمركز القصاصين.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة يدعي أحمد سليمان عبد الحليم، 42 سنة، مهندس، ومقيم بمنطقة أرض الجمعيات التابعة لدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، فيما تم نقل الجثمان إلى مستشفى التل الكبير المركزي.

وانتقلت قوات الشرطة وصلت إلي مكان الحادث لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية، ويجري رجال الإنقاذ النهري عملية تمشيط في مكان الواقعة للتأكد من عدم وجود أي جثث أخري أو مصابين في الحادث.