«رشوان»: نأمل في استكمال الرئيس العفو عن من لم يتورطوا في إراقة دم أو تخريب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعا اليوم، لمناقشة جدول أعمال من 4 نقاط، الأولى استعراض رئيس الأمانة الفنية لما ورد إلى الأمانة من مقترحات وموضوعات للحوار الوطني وجهات التقدم بها، والثانية، المناقشة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة عنه «المادة المتعلقة باللجان الفرعية والنوعية».

«رشوان»: ناقشنا اقتراحات الأعضاء حول جدول الأعمال

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن النقطة الثالثة التي ناقشها مجلس الأمناء هي اقتراحات الأعضاء فيما يخص جدول أعمال الحوار وجلساته وفعالياته، والنقطة الرابعة ما يستجد من عمل، وجرت المناقشة بشكل مكثف، وشديد المسؤولية وبناء للغاية من كافة أعضاء المجلس لكل ما ورد في جدول الأعمال.

نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم

وتابع «رشوان»، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم انتهى إلى بعض النتائج المهمة، وفي مقدمتها أن مجلس الأمناء استعرض إجراءات وقرارات جمهورية التي صدرت سواء بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني يوم 26 إبريل الماضي، أو من قبلها بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في قضايا بعينها.

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، أن مجلس أمناء الحوار الوطني ثمّن هذه الإجراءات ويأمل أن يستكمل السيد رئيس الجمهورية قراراته بالعفو الرئاسي عن من لم يقترف جريمة تسببت في إراقة الدماء ولم يشارك في عنف ولم يحرض عليه ولم يُخرب، وهذا كان بإجماع آراء أعضاء مجلس الأمناء.