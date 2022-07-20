«الأرصاد» تحذر: الابتعاد عن نزول البحر خلال أوقات ذروة الحرارة «فيديو»

قالت منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، إذ تتأثر الأجواء في مصر بالمنخفض الهندي الموسمي، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة مرتفعة حتى الأسبوع المقبل.

أسبوع شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، المذاع عبر قناة « TeN» أن الأجواء الحارة تكون خلال فترات النهار والليل على أغلب أنحاء الجمهورية، فيما تكون درجات الحرارة أقل على المناطق المطلة على البحر المتوسط، وأكثر ارتفاعا على البحر الأحمر، بينما تكون درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المعلن عنها بثلاث درجات.

متوسط الحرارة على المناطق الساحلية ستتراوح بين 30 إلى 33 درجة

وأشارت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في حديثها مع الإعلامي كريم حاتم والإعلامية نهال كمال، إلى أن متوسط درجات الحرارة على المناطق الساحلية، ستتراوح بين 30 إلى 33 درجة، فيما تكون في شرم الشيخ والغردقة والمناطق المطلة على البحر الأحمر، بين 38 إلى 40 درجة مئوية.

أفضل وقت لنزول البحر

ولفتت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن أفضل وقت لنزول البحر هي البعيدة عن أوقات ذروة الحرارة، أي خلال الفترة بين الـ12 حتى الـ4 مساء.