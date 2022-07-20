«الأرصاد»: أجواء شديدة الحرارة وزيادة نسب الرطوبة.. القاهرة تصل لـ36

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود اليوم أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري وسيناء وجنوب الصعيد معتدلة نهارًا ورطبة ليلًا، كما تزداد نسب الرطوبة خاصة في الساعة الأولى من الصباح لتعطي فرصًا كبيرة لتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية وكفر الشيخ

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك»، إلى نشاط الرياح على خليج السويس ومسطح البحر المتوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي تتمثل في الآتي:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 30 - 24

وادي النطرون 33 - 24

طنطا 33 - 24

شبين الكوم 34 - 24

دمنهور 33 - 24

بلطيم 30 - 23

مطروح 29 - 22

السلوم 30 - 33

سيوة 35 - 21

بورسعيد 31 - 24

دمياط 30 - 24

الزقازيق 34 - 24

المنصورة 33 - 25

الإسماعيلية 35 - 24

السويس 34 - 23

العريش 31 - 24

رفح 31 - 24

رأس سدر 35 - 25

نخل 33 - 20

نويبع 36 - 26

طابا 33 - 24

كاترين 32 - 18

الطور 35 - 28

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 37 - 27

مرسى علم 36 - 27

الفيوم 34 - 23

بني سويف 35 - 25

المنيا 35 - 23

أسيوط 36 - 24

سوهاج 36 - 25

قنا 37 - 26

الأقصر 38 - 27

أسوان 39 - 28

إدفو 39 - 28

أبو سمبل 41 - 28

الوادي الجديد 38 - 27

شلاتين 36 - 26

أبو رماد 35 - 26

حلايب 33 - 28