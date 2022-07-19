كيفية تجنب أضرار الموجة الحارة؟.. «هيئة الأرصاد» تجيب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض المدن والمحافظات المصرية لموجة حارة، حيث أكدت في بيان لها اليوم استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كل الأنحاء، حيث يستمر الطقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار السواحل الشمالية، مما يجعل عمليات البحث ترتفع على كيفية تجنب أضرار الموجة الحارة؟

كيفية تجنب أضرار الموجة الحارة؟

وفيما يلي تجيب بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية فيما يخص حالة الطقس، نعرض كيفية تجنب أضرار الموجة الحارة؟ وفق نصائح الهيئة العامة للأرصاد وأطباء في السطور التالية:

نصائح الأرصاد لمواجهة موجة الحر

- وبحسب بيان الأرصاد، طالبت فيه المواطنين بعدم النظر أو التعرض للشمس لفترات طويلة، فهي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- الإكثار من تناول السوائل ومنها الماء والعصائر لتعويض الجسم عما يفقده.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة اللون خلال النهار.

- يفضل تجنب الخروج من المنزل خلال فترة الذروة من الساعة 11 وحتى 4 مساءً.

- ارتداء غطاء الرأس لتقليل تعرض الجسم لحرارة الشمس بشكل مباشر.

- عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال أو زجاجات الكحول داخل السيارة.

نصائح الأطباء لموجهة الطقس الحار

ووفق موقع Healthline الأمريكي، فإن معظم الأطباء حول العالم ينصحون المواطنين حول العالم باتباع بعض النصائح خلال ارتفاع درجات الحرارة والطقس الحار وهي كالآتي:

- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، والتي يمكنها امتصاص العرق، وتخفيف حرارة الجسم، ويفضل أن تكون ذات ألوان فاتحة مثل الأبيض.

- استخدام النظارات الشمسية والتي تحمي العين من أضرار أشعة الشمس.

- وضع كريم واقي الشمس، بشرط ألا يزيد معامل الحماية عن 70%، ويتم تغيره كل ساعتين.

- تناول كميات مناسبة من الماء، لحماية الجسم من الجفاف.

- الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية بأنواعها.

- تناول العصائر الطبيعية الخالية من السكر، ويفضل تخفيفها بالماء.